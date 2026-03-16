Minem sobre precio del combustible: “Va a quedar un poquito al alza por la guerra de Medio Oriente”

Aunque el país atraviesa un periodo de desabastecimiento de GNV, el precio de la gasolina en Perú aún no retorna a los niveles previos. Ante esta situación, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, señaló que el escenario internacional es uno de los principales factores que mantienen elevado el costo del combustible para los conductores.

El titular del sector explicó que el mercado todavía refleja el impacto de la inestabilidad global, por lo que los precios no se han estabilizado completamente.

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE IMPACTA EN PRECIO DEL PETRÓLEO

De acuerdo con el ministro, el conflicto en Medio Oriente ha provocado un aumento considerable en el precio del petróleo a nivel mundial. Indicó que el valor del barril pasó de alrededor de 70 dólares a superar los 100, lo que termina influyendo directamente en el costo final del combustible.

“Lo que va a quedar un poquito al alza, por la cuestión de la guerra en Medio Oriente… De un precio de 70 dólares el barril, ha trepado a más de 100. Eso repercute en el precio del combustible… Obviamente esto va a tener que bajar. Es cuestión de dos o tres días que se normalice el mercado”, afirmó Alfaro.

No obstante, aseguró que esta situación sería temporal y que el mercado debería comenzar a normalizarse en los próximos días, lo que permitiría una eventual reducción en los precios.

PLANTA REGASIFICADORA PARA EVITAR NUEVA CRISIS

En paralelo, Alfaro anunció que el Ministerio de Energía y Minas, junto con ProInversión, presentará oficialmente el proyecto para construir una planta regasificadora en el país.

El ministro detalló que ya existen estudios técnicos avanzados que podrían reactivarse y que el objetivo es contar con esta infraestructura operativa en un plazo máximo de dos años. La iniciativa busca prevenir problemas similares a los registrados recientemente en el abastecimiento energético.

Según explicó, la nueva planta permitirá reducir la vulnerabilidad ante interrupciones inesperadas en el suministro y fortalecer la seguridad energética del Perú.

PROBLEMAS EN EL CALLAO COMPLICAN ABASTECIMIENTO DE GAS

El titular del sector también precisó que el suministro de gas se ha visto afectado por condiciones marítimas adversas en Callao, lo que ha impedido que la empresa Zeta Gas descargue combustible con normalidad.

Debido a ello, el abastecimiento de GLP se realiza de manera temporal desde Pisco, situación que ha generado una concentración inusual de camiones de transporte y retrasos en la distribución.

Como medida para reducir el impacto, el ministro anunció que se permitirá el ingreso de camiones cisterna por las fronteras norte y sur del país.

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