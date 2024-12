Ministerio del Interior lamenta el fallecimiento de su ex ministro, Octavio Salazar Miranda

Triste noticia. Este martes 24 de diciembre, el Ministerio del Interior informó sobre el fallecimiento de su ex titular, el teniente general PNP Octavio Salazar Miranda a los 74 años, a través de sus redes sociales.

«Desde el Mininter lamentamos el sensible fallecimiento del ex ministro del Interior, Octavio Salazar. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos», escribieron en la cuenta de X. Si bien el Ministerio del Interior no difundió las causas del deceso del exministro, extendieron sus condolencias a sus seres queridos.

Desde el #Mininter lamentamos el sensible fallecimiento del ex ministro del Interior, Octavio Salazar. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/4tCUhsyTnO — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 24, 2024

«El Mininter expresa sus más sentidas condolencias a los seres queridos del teniente general PNP Octavio Salazar Miranda, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú y ex ministro del Interior. Elevamos una oración por su eterno descanso», agregaron.

Octavio Edilberto Salazar Miranda fue general de la Policía Nacional del Perú y se desempeñó como ministro del Interior en el segundo gobierno de Alan García, además, fue congresista en dos oportunidades.

VIDEO RECOMENDADO