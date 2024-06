Ministra de Vivienda sobre su viaje a China: «Conversaré con mi homólogo sobre planificación urbana»

Este miércoles 26 de junio, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, brindó detalles para Latina Noticias Digital sobre los aprendizajes que recolectará la comitiva que acompañó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a China.

Desde el 26 al 29 de junio, la mandataria estará en el país asiático para sostener una reunión con el mandatario de este país, Xi Jinping, además de concretar reuniones con diversos empresarios.

HANIA PEREZ SOBRE MEGAPUERTO DE CHANCAY: «CONVERSARÉ CON MI HOMÓLOGO SOBRE PLANIFICACIÓN URBANA»

La delegación que acompaña a Dina Boluarte está conformada por 17 personas, entre ellos, siete ministros de Estado: Javier González-Olaechea, ministro de Relaciones Exteriores; José Arista, ministro de Economía; Raúl Pérez-Reyes, ministro de Transportes; César Vásquez, ministro de Salud, y Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda.

La titular de la cartera de Vivienda indicó que, debido al importante impacto del megapuerto de Chancay, su equipo se encuentra recibiendo asesoría técnica de organismos multilaterales, en específico, de Países Bajos, ya que «ellos también tienen una experiencia muy interesante de esta combinación de ciudad – puerto«.

De hecho, contó que personal de ese país viajó a Chancay en el marco de una visita técnica: «Estamos buscando los mejores profesionales a nivel internacional para que nos acompañen de manera técnica en este proceso».

« Voy a conversar evidentemente con mi homólogo el día viernes en Beijing, tengo una reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo y eso está como punto de agenda poder ver este tema de la planificación urbana , pero también en el caso de ciudades intermedias porque finalmente, en caso de que existan grandes ciudades, estas terminan siendo absorbidas por ellas. Es una transición que hay que planificar. Y de algo que carecemos en Perú es justamente la planificación y algo que ha permitido a China surgir es justamente la planificación «.

MINISTRA DE VIVIENDA SOBRE CHANCAY: «ENTREGAREMOS EL PLAN DE DESARROLLO URBANO PARA OCTUBRE»

Asimismo, la funcionaria señaló para Latina Noticias Digital cómo se viene trabajando el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay en el marco de la construcción del megapuerto que será inaugurado en noviembre del presente año.

«Nosotros ya llevamos varios meses trabajando el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay y otros dos instrumentos adicionales de planificación urbana. Evidentemente esto se debió haber hecho años atrás, pero desde el primer día de nuestra gestión tomamos la decisión por encargo de la presidenta. Nosotros, desde el sector Vivienda, nos hemos comprometido a entregar esos instrumentos de planificación para octubre . El puerto entra en funcionamiento en noviembre para APEC. Nosotros estamos en coordinación con los alcaldes«.

El pasado miércoles 19 de junio, en una edición de «Buenas nuevas, malas nuevas», programa de YouTube de Latina Noticias, el alcalde de Aucallama, Edwin Valdivia, exigió al Gobierno central una adecuada intervención en la localidad, la cual es una de las tres zonas de influencia directa con el megapuerto de Chancay.

«Hay un convenio con el Ministerio de Vivienda para que elabore el plan de desarrollo urbano para estos 3 distritos y el plan de acondicionamiento territorial para la provincia de Huaral, pero cuando nos preparan el diagnóstico vemos datos que no corresponden a la realidad de Aucallama. Pasaron unas semanas, pero nos entregan un diagnóstico de Aucallama integrado con Huaral y Aucallama es un mundo distinto. Huaral tiene todo, Aucallama no tiene nada. Nosotros no estamos dispuestos a recibir este tipo de respuestas«, explicó Valdivia.