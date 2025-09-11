Ministro del Interior reconoce crisis por minería ilegal y extorsiones: “Sería un error maquillar la realidad”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se presentó ante el Congreso de la República para responder a la interpelación por el incremento de la inseguridad ciudadana. En su exposición, reconoció que el país atraviesa una crisis marcada por la minería ilegal y la extorsión, delitos que afectan directamente la seguridad de miles de familias.

Malaver reconoció que los estados de emergencia aplicados en distintas zonas del país no han reducido los casos de extorsión. Sostuvo que este delito debe enfrentarse con un enfoque especializado.

“Sería un error maquillar la realidad o esconder lo que todos sabemos. El Perú atraviesa una situación crítica marcada por la minería ilegal y la extorsión, que mantienen a miles de familias bajo amenaza constante de delincuentes que buscan arrebatarnos la tranquilidad“, afirmó Carlos Malaver.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que hasta el 8 de septiembre la Policía Nacional ha logrado desarticular 159 organizaciones criminales, la mayoría vinculadas al sicariato y la extorsión. Además, señaló que más de 11 mil ciudadanos extranjeros fueron detenidos en flagrancia mientras participaban en diversos delitos en distintas regiones del país.

Malaver anunció que en los próximos días se implementará un plan integral de emergencia contra la delincuencia, diseñado para golpear y desarticular a las bandas que se dedican a la extorsión y otros delitos de alto impacto. Este programa incluirá acciones coordinadas entre la Policía, el Ministerio Público y los gobiernos locales, con el fin de reforzar la seguridad en las zonas más golpeadas por el crimen organizado.

El titular del Interior remarcó que la lucha contra la criminalidad no se limita a operativos policiales, sino que requiere un trabajo sostenido de prevención y control. En ese sentido, destacó que el nuevo plan buscará no solo capturar a los cabecillas de estas organizaciones, sino también desarticular las redes financieras y logísticas que sostienen sus operaciones ilegales.

VIDEO RECOMENDADO