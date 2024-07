Nuevo audio pone en aprietos al ministro Juan José Santiváñez | EXCLUSIVA

Un nuevo audio retumbó las instalaciones en el Ministerio del Interior. Una grabación que accedió, en exclusiva, Punto Final pone al descubierto el nivel de compromiso que mantuvo el titular de esta cartera ministerial con Nicanor Boluarte, el hermano más querido de la presidenta la República, Dina Boluarte, e investigado por liderar una presunta organización criminal «Los Waykis en la sombra«. Te contamos los detalles.

¿QUÉ SE ESCUCHÓ EN EL AUDIO?

El audio fue enviado, de manera sospechosa, a las 11:26 de la noche del sábado 30 de marzo del 2024 al patrocinado capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé. José Carlos Mejía, abogado del oficial policial, reveló el contexto del audio. «El lunes 25 de marzo del 2024, Santiváñez había dejado de ser jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter) y el viernes 29 se produce el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte. Al día siguiente, Santiváñez se interesa por información de la presidenta. ¿Con qué finalidad? Porque Boluarte estaba buscando un nuevo ministro del Interior», señaló.

En la conversación por WhatsApp de la noche del 30 de marzo entre el actual ministro Santiváñez con su entonces amigo el capitán de la Diviac Junior Izquierdo, conocido al interior de la policía bajo el apelativo de “Culebra”. El interés de Santiváñez comenzó dos días antes. La noche del 28 de marzo un programa de televisión anunció que se venía un allanamiento al domicilio de Dina Boluarte.

Un alarmado Santiváñez, que tres días atrás había dejado de ser jefe del gabinete de asesores del entonces ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, le preguntaba a “Culebra” si le podía confirmar la información que empezó a circular esa noche. «Amigo. ¿Firme o bamba?», se escucha.

Y como no obtenía respuesta, lo llamó. Sin embargo, el capitán no le contestó esa llamada. Su respuesta recién llegó una hora después. Casi a la una de la madrugada. «El caso Rolex no lo tenemos nosotros. Eso lo ve la fiscalía de la Nación, y por lo que tengo conocimiento, no han pedido apoyo a la Diviac, salvo que lo hagan con apoyo de otra unidad», se escucha audio.

De inmediato, Santiváñez contesta. «¿Pero es firme? ¿Has escuchado algo? ¿Es firme?», insiste. «Ese Butters es un bocón. Payaso. Sí. Pero sería lógico con lo que ha pasado. No es descabellado», se escucha. Ante la insistencia de Santiváñez, el oficial le responde y le lanza una interrogante. «Sería lógico. Pero tienes que ver el contexto. ¿Si lo harían, a la fiscalía le convendría que ese bocón suelte así nomás la noticia?», preguntó el oficial. A lo que Santiváñez dijo: «No, porque se cae la sorpresa. Pero si ya lo dijo. Igual yo lo haría. O sea, igual lo ejecutaría».