Nuevo ‘Mochasueldo’: Congresista María Agüero exige a sus trabajadores de su despacho el 10% de sus sueldos

La congresista María Agüero protagoniza un nuevo caso Mochasueldo. Punto Final revela como un joven, de su más absoluta confianza, César de la Cruz Canales, se ha desempeñado como asesor de su despacho congresal, chofer, acompañante en sus viajes de representación a Arequipa, la región por la que María Agüero fue elegida, por Perú Libre, y otras labores, a solicitud de la parlamentaria.

«Aquella vez llamó a uno de sus asistentes que es César. César es su mano derecha. Él es el que de una u otra manera, recoge todos los meses los sueldos de todos los trabajadores de su despacho. Pero, quiero recalcar acá, el sueldo, sino también los bonos. O sea, estamos hablando del 10% del sueldo y el 10% de los bonos«, reveló una extrabajadora de Maria Agüero.

Durante los últimos meses, la Unidad de Investigación de Latina Noticias, ha trabajado en la corroboración de este testimonio, que da cuenta que la lista de mochasueldos en el Congreso, aún no está completa.

MARÍA AGÜERO USA DE INTERMEDIARIO A TRABAJADOR PARA RECIBIR 10% DE LOS SUELDOS DE SUS TRABAJADORES

César de la Cruz Canales, abogado de 28 años trabajó en el despacho de Agüero entre junio de 2022 y mayo de 2024 y, durante esos dos años, fue promovido de asistente, a técnico, y de técnico a asesor, hasta llegar a ganar S/ 10.000 soles mensuales, siempre bajo las órdenes de Agüero. De la Cruz tiene dos cuentas, y a ellas han ido a parar, miles de soles provenientes de los salarios de sus compañeros de trabajo.

“Ella me dijo que el partido tiene gastos, tiene logística, y que por ende nosotros teníamos que dar una cuota del 10%, tipo una especie de diezmo«.

Latina Noticias ha registrado el testimonio de una extrabajadora del despacho de Agüero, que relata la condición impuesta por la propia congresista, a cambio de trabajar con ella: un 10% del salario y los bonos, que mensualmente pasaría a recoger, César .

“Se le depositaba a su asistente César de la Cruz, o como también él nos pedía que sea en efectivo. Todos los meses. Cada fecha de pago, puntual, él ya nos estaba recordando que se tenía que pagar”.

Richard Medina Villagómez, y posa en esta mesa de trabajo junto a María Agüero, de quien fue su asesor. Este equipo periodístico ha conseguido confirmar, con precisión de fechas y montos, seis transferencias bancarias que Medina le hizo a César de la Cruz, mientras trabajó con Agüero:

891 soles en junio de 2022; 1,300 en julio de ese año; 1,000 soles en agosto; 1,076 en septiembre; 2,100 en diciembre de 2022 y 1,900 soles en febrero de 2023.

Punto Final conversó en persona con Medina, militante de Perú Libre, quien en un primer momento negó haber hecho pago alguno, pero puesto ante la evidencia, vía telefónica, su tono es otro. «Llámeme en otro momento, estoy en una reunión», fue lo único que dijo.

EXTRABAJADORA REVELA CÓMO SE OBTENÍA EL DINERO MOCHADO

“Me dice que el partido Perú Libre tiene muchos gastos, que son perseguidos por la justicia y que hay que pagar abogados, que hay que pagar local, que hay que pagar logística para los viajes de fines de semana. Y que por lo tanto tú vas a tener que dar una colaboración del 10% y que más detalles te los va a dar César de la Cruz, para qué, cómo, porque tu sabes, hija, me decía, el carro no se va a mover solo, se tiene que poner gasolina”, señaló la entrevistada en reserva.

Lucette Mamani Fernández, y es otra extrabajadora del despacho de Agüero. Siendo asesora, también transfirió dinero de su cuenta de haberes, a favor del chofer de la congresista: 1,422 soles en noviembre de 2022 y otros 1,122 en diciembre del mismo año. No serían las únicas transferencias hechas, aunque consultada, Lucette Fernández asegura no recordarlo.

“Y fuera de eso, que ya tenías claro que va para el partido, que la logística, etcétera, cada día nos sorprendía con un concepto nuevo, como el del menú, como para pagar su cuarto. Por eso no es solo el 10%, realmente nos mochaban más del 10%, porque tenías, por ejemplo, si la llanta de su carro se pinchaba, si su carro estaba sucio, tenías que colaborar para que laven su carro, para que arreglen su llanta. Ella no te pone absolutamente nada”, continuó la extrabajadora.

Este es un voucher de transferencia bancaria, entregado a este programa periodístico, por un actual trabajador del despacho de Agüero. Corrobora la versión hasta aquí expuesta. El comprobante, por 300 soles, tiene como beneficiario de César de la Cruz.

Por otro lado, Nathaly Hernández Rojas, otra de las las trabajadoras de María Agüero, es bachiller en Derecho, Hernández trabaja bajo órdenes de Agüero ya sea en su despacho, o en las comisiones que preside.

Esta investigación periodística accedió al detalle de un conjunto de transferencias bancarias que Hernández hizo, como en todos los casos, al mismo personaje: César de la Cruz Canales. Los envíos de dinero que consiguió documentar Latina corresponden al 2022 y 2023.

Al teléfono, Nathaly Hernández negó el recorte salarial. «Estoy respondiéndote, porque la verdad que me indigna que estén haciendo este tipo de preguntas, porque están tratando de mellar la imagen de la congresista, porque eso es lo que están buscando ustedes”, dijo.

La trabajadora no negó la existencia de transferencias. Señaló que estas se tratarían de dinero prestado. ¿Pero es posible que los dineros que recibió la mano de derecha de Agüero hayan sido simples intercambios, como podrían ocurrir entre colegas de trabajo?

¿CÓMO SE DABAN LOS INTERCAMBIOS DE DINERO ENTRE COLEGAS DE TRABAJO?

Para comprobar la hipótesis del recorte salarial del 10%, este equipo de investigación identificó los ingresos que perciben estos trabajadores, provenientes del Congreso, y los comparó con la transferencia más cercana hecha a favor del hombre de confianza de la congresista.

En mayo de 2023, Nataly Hernández percibió líquido del Congreso la suma de 7,100 soles por concepto de honorarios. Y, al día siguiente del depósito, transfirió, a través de dos envíos, 700 soles a César de la Cruz un 10%.

Veamos ahora lo que ocurrió en noviembre del año anterior: la trabajadora, entonces en un cargo menor, percibió del Congreso 4,215 soles. Al día siguiente de recibir sus honorarios, transfirió 440 soles.

“¿El señor César de la Cruz sigue trabajando con usted? Ya no. ¿Por qué razón? Por razones personales de él, pregúntenle a él», respondió la parlamentaria Agüero ante los cuestionamientos.

Punto Final tomó contacto con César de la Cruz, señalado por los denunciantes, como el cajero de la congresista. Dijo no saber sobre algún dinero en su cuenta.

“No, no tengo conocimiento de algunos depósitos que mencionas. Pero tenemos nosotros el detalle de los depósitos que se han hecho a tu cuenta y son de trabajadores del despacho de la congresista. Bueno, son de algunos excompañeros, porque yo ya no trabajo allí. La pregunta es por qué te depositaban dinero. Bueno, en alguna oportunidad habrán hecho algún depósito porque en algún momento yo les he prestado dinero a mis compañeros. Son préstamos entonces, esa es tu versión. Así es.”

De la Cruz deberá buscar una versión más elaborada a la de los préstamos. Pues lo que recibió en sus cuentas también fue el 10% exacto de los haberes de Richard Medina.

En junio de 2022, este trabajador percibió del Congreso, por dos conceptos, la suma de 8,911 soles. Y ese mismo mes, lo que le transfirió a De la Cruz, fueron 891 soles. Un 10% perfecto, como el que recibió del mismo trabajador en septiembre de ese año: Richard Medina percibió en total del parlamento, la suma de 10,766 soles, transfiriendo a la cuenta del exasesor y exchofer de la congresista, 1,076 soles.

Al buscar un descargo de la congresista ella lo negó completamente.

ESTE FUE EL DESCARGO DE MARÍA AGÜERO

“¿Se recorta el 10% del sueldo de sus trabajadores de su despacho? ¿Disculpe? Pregúntele a mis trabajadores. A mí nadie me transfiere nada. A mí no me llega nada. Nada de eso. Mis cuentas son transparentes. Si los tiene entrevistados (a los trabajadores) denúncielo», dijo.

Sobre César de la Cruz señaló que ya no trabaja con él. Ante la interrogante del porqué, dijo: «Por razones personales de él, pregúntenle a él”.

Por último, indignada, negó toda la investigación. “Porque lo que están pretendiendo aquí, con esas versiones, sabe qué, yo no sé ni qué decirle. Le estoy diciendo que no es cierto. No es cierto. que quede bien claro, y es más, si quiere vaya a hacer la denuncia donde quiera, pero ya no voy a decir más. Punto Final, no es cierto”.