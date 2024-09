Terrorismo urbano: ¿De qué trata el proyecto de ley que busca combatir la delincuencia en el país?

Martín Valeriano, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asitran), pidió, entre lágrimas, una declaratoria de terrorismo urbano ante la ola de violencia que viene afectando al sector de transporte en el país. Ante ello, ¿qué es lo último que se sabe del proyecto de ley que busca tipificar el terrorismo urbano en el código penal?

TERRORISMO URBANO: ¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO DE LEY?

El dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asitran) expuso la grave crisis que atraviesan durante una reunión en uno de los salones del Congreso de la República, donde narró las constantes amenazas y agresiones que sufren los conductores y sus familias.

«No queremos más muertes, no solo para el gremio de transporte sino también para ustedes que tienen una familia. Constantemente somos amenazados, no podemos trabajar tranquilos. Siento una indignación por este gobierno que no se preocupa por atender a la población que se desangra. Queremos a una Policía que trabaje y si es posible a las Fuerzas Armadas», declaró entre lágrimas Martín Valeriano.

Por ello, la Asociación Nacional de Transportistas (Asitran) abrió nuevamente el debate sobre la posible tipificación del «terrorismo urbano» en el Código Penal. Sin embargo, el Congreso aún no ha priorizado el debate sobre este proyecto de ley.

¿FUNCIONARÍA TIPIFICAR EL TERRORISMO URBANO EN EL CÓDIGO PENAL?

Al respecto, el fiscal Jorge Chávez Cotrina señaló que es importante ver los objetivos de esta norma: «Si solamente va a funcionar para cambiar el tipo penal entonces no va a servir de nada. Lo que deben entender es que la lucha contra el crimen organizado no se va a lograr en base a modificaciones del código, sino en base a una política seria contra el crimen organizado y eso es lo que debemos exigir», explicó.

El congresista Diego Bazán presentó un dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Justicia, el cual busca tipificar el delito de terrorismo urbano y considera penas severas, incluyendo 30 años de cárcel para quienes utilicen armas para generar terror y pánico, y cadena perpetua si causan daño.