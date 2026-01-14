Paul Jaimes propone Estado de Sitio y retiro de la Corte IDH para pacificar el país

El candidato presidencial del partido Progresemos, Paul Jaimes, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana en una reciente entrevista para el podcast ‘El Espejo’, de Latina Noticias. Él planteó una reforma radical del orden interno que incluye el uso del Estado de Sitio, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la implementación de trabajos forzados.

ESTADO DE SITIO EN LUGAR DE ESTADO DE EMERGENCIA

Para el candidato, los actuales estados de emergencia han fracasado debido a la falta de decisión política y la opacidad en el manejo de recursos. En su lugar, propone modificar la Constitución para aplicar el Estado de Sitio con el fin de restablecer el orden interno.

“Denme una oportunidad de llegar a la Presidencia. Modifico el Estado de Sitio, lo aplico por seis meses y pacifico el país restringiendo derechos fundamentales para encarcelar a la delincuencia“, afirmó Paul Jaimes.

SALIDA DE LA CIDH Y REFORMAS PENALES

El candidato de Progresemos sostuvo que la permanencia del Perú en la competencia de la CIDH impide la ejecución de medidas drásticas contra el crimen organizado. Según el candidato, su plan de gobierno incluye:

Cadena perpetua para estructuras criminales: Tipificar con la máxima pena a todos los niveles de una organización, desde el autor intelectual hasta los testaferros.

Trabajos forzados: Implementar regímenes laborales obligatorios para los sentenciados.

Penales de máxima seguridad: Construcción de centros penitenciarios en zonas de altura y la posibilidad de convenios para trasladar reos a países como El Salvador o el Congo.

Privatización de penales: Fomentar la inversión privada en la gestión carcelaria.

POLÍTICA MIGRATORIA Y SEGURIDAD

Respecto a la crisis migratoria, Paul Jaimes marcó distancia de otras posturas políticas y anunció que, de ganar las elecciones, retirará al Perú del Pacto Migratorio Mundial.

Sus medidas principales en este sector incluyen:

Modificación de la Ley General de Migraciones: Establecer pena efectiva de cárcel para quienes ingresen al país de forma ilegal o tengan antecedentes. Cero expulsiones: Jaimes señaló que prefiere el encarcelamiento en penales de máxima seguridad antes que la expulsión, para evitar que los delincuentes reingresen al territorio nacional.

VIDEO RECOMENDADO