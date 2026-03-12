Pleno del Congreso no alcanzó votos para inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

El Pleno del Congreso no alcanzó los votos para inhabilitar por 10 años de la administración pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Al final, la votación registró solo 55 votos a favor, de los 68 requeridos. Hubo también 20 votos en contra y 3 abstenciones.

A Delia Espinoza se le responsabilizaba de infringir los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, al haber denunciado a 11 congresistas que votaron a favor de la ley que permite a los legisladores que fueron militares o policías a que perciban su pensión, además de su remuneración mensual.

Cabe apuntar que sobre Delia Espinoza ya pesa una inhabilitación por diez años, ya que en diciembre pasado el Congreso aprobó, con 71 votos a favor, atribuirle el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130, que refuerza la intervención operativa de la Policía en las investigaciones preliminares.

