Premier Luis Enrique Arroyo asegura que buscará garantizar la estabilidad económica y una transición democrática
Luis Enrique Arroyo, exministro de Defensa y exjefe de Indeci, brindó sus primeras declaraciones tras ser designado como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del gobierno de José María Balcázar, en reemplazo de Denisse Miralles.
Desde la sala del Acuerdo Nacional de Palacio de Gobierno, el titular de la PCM señaló que su gestión buscará garantizar la estabilidad económica, política y social del país así como una transición democrática y ordenada antes, durante y después de las Elecciones Generales 2026.
Asimismo, se comprometió a atender con urgencia las principales necesidades del país, además dijo que se reforzará la capacidad de preparación y respuesta del Estado ante los efectos del Fenómeno El Niño en las diferentes regiones.
Así quedó conformado el Gabinete Ministerial liderado por Luis Enrique Arroyo Sánchez:
- Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Enrique Arroyo Sánchez
- Ministerio de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela
- Ministerio de Defensa: Alberto Díaz (Nuevo)
- Ministerio de Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas (Nuevo)
- Ministerio del Interior: José Zapata (Nuevo)
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Jiménez
- Ministerio de Educación: María Cuadros (Nuevo)
- Ministerio de Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza
- Ministerio de la Producción: Óscar Quispe
- Ministerio de Trabajo: Óscar Fernández
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto
- Ministerio de Energía y Minas: Ángelo Alfaro
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Reyes
- Ministerio de Vivienda: Wilder Sifuentes
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Betzabeth Pariona Valer (Nuevo)
- Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes
- Ministerio de Cultura: Fátima Altabás Kajatt
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez