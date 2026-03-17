Premier Luis Enrique Arroyo asegura que buscará garantizar la estabilidad económica y una transición democrática

Luis Enrique Arroyo, exministro de Defensa y exjefe de Indeci, brindó sus primeras declaraciones tras ser designado como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del gobierno de José María Balcázar, en reemplazo de Denisse Miralles.

Desde la sala del Acuerdo Nacional de Palacio de Gobierno, el titular de la PCM señaló que su gestión buscará garantizar la estabilidad económica, política y social del país así como una transición democrática y ordenada antes, durante y después de las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, se comprometió a atender con urgencia las principales necesidades del país, además dijo que se reforzará la capacidad de preparación y respuesta del Estado ante los efectos del Fenómeno El Niño en las diferentes regiones.

Así quedó conformado el Gabinete Ministerial liderado por Luis Enrique Arroyo Sánchez:

Presidencia del Consejo de Ministros : Luis Enrique Arroyo Sánchez

: Luis Enrique Arroyo Sánchez Ministerio de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela

Hugo de Zela Ministerio de Defensa: Alberto Díaz (Nuevo)

Alberto Díaz Ministerio de Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas (Nuevo)

Rodolfo Acuña Namihas Ministerio del Interior: José Zapata (Nuevo)

José Zapata Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Jiménez

Luis Jiménez Ministerio de Educación: María Cuadros (Nuevo)

María Cuadros Ministerio de Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero

Juan Carlos Velasco Guerrero Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza

Felipe Meza Ministerio de la Producción: Óscar Quispe

Óscar Quispe Ministerio de Trabajo: Óscar Fernández

Óscar Fernández Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto

Aldo Prieto Ministerio de Energía y Minas: Ángelo Alfaro

Ángelo Alfaro Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Reyes

José Reyes Ministerio de Vivienda: Wilder Sifuentes

Wilder Sifuentes Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Betzabeth Pariona Valer (Nuevo)

Edith Betzabeth Pariona Valer Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes

Nelly Paredes Ministerio de Cultura: Fátima Altabás Kajatt

Fátima Altabás Kajatt Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez

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