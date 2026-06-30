Presidente observa ley aprobada por el Congreso sobre límites entre Moquegua y Tacna

El presidente José María Balcázar observó la Ley N.° 11658/2024-PE, aprobada previamente por el Pleno del Congreso, que establece precisiones sobre los límites entre las regiones de Tacna y Moquegua. Autoridades y vecinos de esta última denuncian que la norma modifica y recorta parte de su territorio.

La controversia se centra en “el saneamiento de límites territoriales en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)”. La norma generó un fuerte rechazo en Moquegua, ya que su población y autoridades denuncian que recorta parte de su territorio, específicamente en el sector de Quebrada Honda, en el distrito de Torata.

Como protesta, la región Moquegua acató paralizaciones para exigir que el Ejecutivo observe y no promulgue la norma, lo cual finalmente ocurrió.

Cabe apuntar que la postura de la región Tacna con respecto a esta ley es todo lo contrario: sus autoridades defienden el proyecto señalando que se trata de un proceso técnico de ordenamiento y saneamiento territorial.

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