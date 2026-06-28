Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 28 de junio | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 28 de junio de 2026.

MINUTO A MINUTO: DOBLE TERREMOTO EN VENEZUELA

Las imágenes del doble terremoto en Venezuela siguen conmocionando al mundo. El miércoles 24, a las 6:04 de la tarde se registró el primer sismo, de magnitud de 7,2. Apenas 40 segundos después ocurrió un segundo terremoto, aún más fuerte, de magnitud 7,5. Hasta el momento, el balance es devastador: 1430 personas han perdido la vida, 3238 resultaron heridas y 3142 familias lo han perdido todo. Además, se estima que los desaparecidos superan las decenas de miles. La Guaira, ubicada a solo media hora de Caracas, es la zona más afectada por esta tragedia. La solidaridad internacional no se ha hecho esperar. 24 países, entre ellos Perú, han enviado ayuda y 2471 rescatistas para apoyar las labores de búsqueda. Sin embargo, el tiempo juega en contra. La llamada “ventana dorada” el periodo crítico en el que es más probable encontrar sobrevivientes bajo los escombros disminuyen con rapidez, especialmente donde no hay fuente de agua.

VENEZUELA: LATINA EN EL EPICENTRO DE LA TRAGEDIA

El viernes, un grupo de bomberos rescatistas partió rumbo a Venezuela en un vuelo humanitario de Latam Airlines, que los trasladó de manera gratuita ante la emergencia, en coordinación con la ONG Perú Pendiente y la Cancillería peruana. Junto a ellos viajaron nuestros periodistas venezolanos de Latina Noticias, Analex Rivera y Ayatola Núñez. El recorrido los llevó de Lima a Bogotá y, finalmente, a Caracas, aterrizaron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para dirigirse a las zonas afectadas. Desde La Guaira, donde el doble terremoto dejó profundas huellas, nuestros enviados especiales registraron de primera mano el impacto de la trageia. Esta es la crónica vivencial que prepararon.

EL CONGRESO COMO BOTÍN

Esta noche, la Unidad de Investigación de Latina Noticias revela cómo el Congreso de la República ha sido utilizado para canalizar descuentos por planilla a favor de tres partidos políticos: Perú Libre, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Documentos bancarios, cheques y transferencias evidencian que, entre 2022 y 2025, más de 2 millones 600 mil soles provenientes de descuentos aplicados a trabajadores militantes terminaron en las cuentas de estas organizaciones políticas. El reportaje de Punto Final muestra quiénes cobraban estos cheques, cómo operaba este mecanismo y por qué el Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que este tipo de descuentos no está permitido por la normativa vigente.

NUEVO CONGRESO BAJO LA LUPA

Ya no falta nada para la instalación del nuevo Congreso bicameral. Entre el jueves y viernes, el Jurado Nacional de Elecciones entregó las credenciales a los senadores y diputados electos. La Unidad de Investigación de Latina Noticias revisó los antecedentes de los padres de la patria. Hallaron que un total de 25 senadores y 40 diputados registran investigaciones judiciales. Muchos de ellos llegan al Parlamento con carpetas fiscales en su contra, procesos judiciales e incluso sentencias por diversos delitos. Algunos niegan los casos, otros aseguran que ya fueron archivados y varios prefieren guardar silencio.

VIDEO RECOMENDADO