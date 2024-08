Punto Final: Reportajes y resumen del programa de este domingo 25 de agosto

Como es habitual cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina este domingo 25 de agosto.

PUNTO FINAL: PROGRAMA DE ESTE DOMINGO 25 DE AGOSTO

CUEVA SIN SALIDA

El mediocampista Christian Alberto Cueva Bravo hasta hoy no da la cara para responder a la denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por su esposa Pamela López, el lunes pasado. Solo se ha pronunciado por sus redes sociales sosteniendo que la violencia es inexcusable y que su conducta, aunque no fue espontánea sino en respuesta, también lo fue. Pidió perdón y que lo dejen jugar al fútbol. Este comunicado fue publicado después de la decisión del Cienciano de retirarlo de su equipo. La violencia contra la mujer no puede ser pasada por alto porque más de la mitad de las peruanas han declarado haber sido víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física o sexual, según el INEI. Carlos Hidalgo obtuvo la denuncia de López contra Cueva y explica los detalles de esta.

EL TEMOR DESPUÉS DEL AMOR

Esta semana, tras conocerse la denuncia de Pamela López contra su esposo, el futbolista Christian Cueva, una trabajadora del Congreso denunció ante la Policía y ante nuestras cámaras que también es víctima de agresión física y psicológica por su pareja, Marco Antonio Campos Márquez, quien labora en el despacho de la congresista Norma Yarrow. Al enterarse de los lamentables hechos registrados en audios y videos, la parlamentaria de la bancada de Renovación Popular comentó el caso con dos congresistas y uno de ellos, José Jerí, de Somos Perú, en lugar de apoyar a la denunciante, la llamó para reclamarle por la denuncia como si hubiera hecho algo malo. El reportaje es de Roberto Ramírez.

LA COLECTA PARA UN CONGRESISTA

Esta semana, la Fiscalía de la Nación envió al Congreso de la República una denuncia constitucional contra el congresista José Arriola, antes un niño de Acción Popular y ahora en la bancada de Podemos Perú. La denuncia presenta evidencias que documentan las presiones que ejercía el parlamentario sobre sus trabajadores para recortarles parte de sus sueldos. José Arriola es uno de los seis congresistas denunciados en este programa por ‘mochar’ sueldos. Todos los denunciados fueron blindados en el Congreso, pero las investigaciones continúan en la Fiscalía y en Punto Final. Por eso, la Unidad de Investigación de Latina Noticias, ha buscado a la secretaria de Arriola, quien se encargaba de recaudar el dinero ‘mochado’. Yolanda Cuya habló en exclusiva con Hernán Florindez.

LA FIESTA DE PODEMOS

José Luna Gálvez fue elegido congresista en el 2021 mientras cumplía una orden de detención domiciliaria por el proceso que le abrieron por presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo genérico en el caso de la inscripción irregular de su partido Podemos Perú ante la ONPE. Sin embargo, esa medida restrictiva fue cambiada por comparecencia después de su elección. Entonces, su bancada era de 5 integrantes. Dos años después, esta ha crecido y ahora ocupa 14 escaños. Es la tercera fuerza política en el Congreso. Y en esta legislatura ha conseguido las presidencias de comisiones parlamentarias importantes como Fiscalización, Inclusión y Salud. Pero, ocupa varias vicepresidencias en comisiones como Presupuesto y Defensa del Consumidor. Fuera del Congreso, el rubro del negocio de Luna también está virando de educación (su universidad no consiguió el licenciamiento) a salud. Roberto Ramírez tiene el reportaje sobre las nuevas banderas que levanta la bancada de Podemos.

NUEVOS AUDIOS INVOLUCRAN A MINISTRO SANTIVÁÑEZ

El capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como “Culebra” es testigo en la investigación preliminar que el fiscal de la nación le abrió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad al intentar silenciar al periodista Marco Sifuentes del portal La Encerrona. El martes, el exmiembro de la Diviac acompañado de su abogado acudió al Ministerio Público a entregar unos audios grabados de su conversación con el ministro Santivañez el 21 de mayo pasado. Son más de dos horas de grabación. Rodrigo Cruz obtuvo en exclusiva un par de extractos. Tal como ya había adelantado el abogado del policía, se escucha al ministro Santivañez hablar de la desactivación de la Diviac.

NEGLIGENCIA Y CORRUPCIÓN

Hace unas semanas, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que «el sistema de justicia está podrido por parte del Ministerio Público» y pidió la intervención del poder legislativo. Santiváñez tiene razón cuando habla de un sistema «podrido», pero no es solo por malos representantes de la Fiscalía, sino por la corrupción, protagonizada en muchos casos por los policías. Jorge Dett ha realizado una radiografía de cómo trabajan los malos administradores de justicia. Esta noche, presenta dos casos, uno en Trujillo, La Libertad, donde una fiscal por priorizar sus compromisos sociales antes que su responsabilidad, permitió que dos detenidos en flagrancia queden en libertad; y el otro caso en Lima, donde un policía le exigió coima a la madre de un intervenido con droga.

CHANCAY: AVANCES Y RETRASOS

Hace un año, Punto Final fue el primer programa periodístico en ingresar al megapuerto de Chancay. Hablamos de los beneficios económicos que traerá la operación de este enorme puerto para el país, pero también dijimos que el estado tenía que realizar varias tareas. Más de un año después y a dos meses de su inauguración durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Harold Moreno y su equipo ingresaron a las modernas instalaciones del megapuerto y recorrieron la ciudad de Chancay. La empresa privada avanzó a pasos agigantados, pero el Estado sigue retrasado en facilitar la infraestructura vial, la construcción de un hospital, escuela y comisaría. La modernidad llegará con miles de personas a una ciudad que todavía no está lista para recibirlas.