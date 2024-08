Asesor de Norma Yarrow agrede a su pareja y congresista de Somos Perú la llama para reclamarle denuncia

Esta semana, tras conocerse la denuncia de Pamela López contra su esposo, el futbolista Christian Cueva, una trabajadora del Congreso denunció ante la policía y ante Punto Final que también fue víctima de agresión física y psicológica por su pareja, Marco Antonio Campos Márquez, quien labora en el despacho de la congresista Norma Yarrow.

Sin embargo, lejos de recibir apoyo, un padre de la Patria, quien se había enterado del caso por la misma Yarrow, se contactó con la víctima para reprocharle la denuncia. Esta es la historia.

ASESOR DE NORMA YARROW ES DENUNCIADO POR VIOLENCIA: VÍCTIMA CUENTA LOS DETALLES

Norma Yarrow tiene trabajando en su despacho a Marco Antonio Campos Márquez, bachiller en Derecho. El último 9 de agosto este técnico del despacho congresal cumplió 43 años y salió a celebrar en compañía de su pareja, Claudia, una joven abogada con quien mantenía una relación.

Sin embargo, la celebración no duró mucho. Después de la medianoche, según Claudia, Marco comenzó a insultarla frente a sus amigos por haber estado viendo «mucho tiempo» su celular y hasta le prohibió de ir al baño porque supuestamente ella podría «ir a buscar hombres» en su ausencia.

Al llegar al domicilio de la joven, Marco, enfurecido, la insulta y comienza a llevarse sus cosas, entre ellas, una laptop que le pertenece a Claudia y es su herramienta de trabajo.

«Cuando le digo ‘Marco, ¿qué te pasa, deja de estar con ese temperamento’, me empuja y me dice ‘mira, p****, tú ya me estás terminando. ¿Sabes qué? Por todo lo que yo te he dado me voy a llevar tu laptop’ y yo le digo ‘¿por qué te la quieres llevar?’«.

«Como gritaba tanto, mis vecinos salieron y le preguntaron si estaba todo bien, llamamos a la Policía. Y a Marco le llegó. Y ahí fue donde yo le dije ‘Marco, deja mi laptop y llévate tus cosas’. Y cogió un vaso, tenía unas monedas, las cogió y el vaso lo tiró a la pared. Cuando tira el vaso, él se corta la mano, comienza a sangrar, y me dice ‘ no te tiro este vaso porque me vas a denunciar ‘«.

No contento con ello, según relata Claudia, regresó a patear la puerta y a insultarla. Intentó nuevamente llevarse su laptop, pero un amigo se la quita y se la devuelve a la joven. «Después de dejar todo tirado, regresa tocando la puerta de manera fortísima, pateando la puerta. Con toda esa bulla, lo que hice fue abrir de nuevo. Entra, me empuja, me insulta, que soy una p****, que soy una p***«, contó.

EL LARGO HISTORIAL DE AGRESIÓN DEL ASESOR DE NORMA YARROW MARCO CAMPOS

El certificado del médico legista registra excoriación hemática de 0.3 cm de diámetro en el dorso de la mano derecha. Esquimosis roja de 0.5 cm por 3.5 cm en el muslo izquierdo ocasionado por agente contuso.

Si bien es la primera vez que Claudia denuncia a Marco, este episodio de violencia no había sido el primero. «En realidad, desde que fuimos enamorados sus celos eran siempre presentes, siempre era celoso por algo. No subas una foto, se te ve mucho el escote, elimina a tal persona, y fue así«.

«El primer episodio fue una vez que estábamos cenando y le dije que había visto una conversación de él. Y me dijo ‘no yo no he hecho esto’. Le digo ‘estás gritando, estamos en un restaurante’. Eso fue en febrero de 2023 y le digo ‘me voy, me subo al taxi’ y no me dejó subir, se subió conmigo. Llegamos a mi casa, yo vivía en Pueblo Libre y no me dejó entrar, me jaloneaba«.

De acuerdo a Claudia, Marco tenía una forma particular de agredirla para fingir su inocencia. «Me apretaba los brazos, siempre me apretaba los brazos, en los codos, siempre tenía ese tema de que ‘no te he hecho nada, no te he pegado, no te estoy pegando, no te he golpeado, no tienes marcas’«, reveló.

MARCO CAMPOS NIEGA LAS AGRESIONES A PESAR DE EXISTIR EVIDENCIA: ¿QUÉ DICE NORMA YARROW?

Sin embargo, Marco Campos, un hombre de un metro y 82 centímetros, niega las acusaciones. «Yo respecto a ese tema, lo que tú me dices, yo niego categóricamente la denuncia, nunca le he levantado la mano, ni la he agredido ni física ni psicológicamente», dijo.

A pesar de los videos en donde se escucha a Campos insultar a su pareja, el joven contó otra versión completamente diferente.

«Habíamos salido porque justo era el día previo a mi cumpleaños e íbamos a recibir las 12 y estábamos en una discoteca y discutimos, producto de esa discusión terminó nuestra relación, ya que ella me debe una suma de dinero«, contó.

Norma Yarrow ha conversado sobre este tema con Diego Bazán y con José Jerí. Lo extraño del asunto es que el congresista Jerí de Somos Perú, llamó a Claudia para preguntarle por qué había denunciado, como si hubiera realizado algo malo.

COMUNICADO DE NORMA YARROW

Tras la emisión del reportaje, la congresista de Norma Yarrow emitió un comunicado a través de la red social X, en el cual señaló que se enteró del caso de Marco Campos Márquez por versión de una tercera persona. «Dispuse que dicho trabajador me presente su descargo a la brevedad y que, mientras tanto, no volvería a ser parte de mi despacho», explicó.

Sin embargo, la aclaración del denunciado nunca llegó, por lo que Yarrow decidió retirar de su despacho a Campos Márquez. «Rechazo y condeno todo acto de violencia y maltrato contra una mujer. Luego de ver el reportaje de «Punto Final», espero se haga justicia y caiga todo el peso de la ley al responsable», finalizó.