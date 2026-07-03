Roberto Sánchez anuncia apelación contra decisión del JNE para declarar nulos los votos en el extranjero

El candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que su organización política presentó una apelación contra la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 -que declaró improcedente el pedido de nulidad de votos en el extranjero- para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anule las actas electorales de las oficinas consulares peruanas en el mundo.

“Solicitamos en base al pedido proceso que se programe audiencia en el plazo más inmediato”, subraya el líder del partido de izquierda a través de su cuenta personal de X (antes Twitter).

A menos de unas horas de que se declare el ganador de la contienda electoral por la presidencia del Perú, la agrupación se declara nuevamente pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentase en su página del conteo oficial a Keiko Fujimori como la virtual ganadora.

Esta respuesta se da a ocho días de que el JEE rechace el pedido para anular los votos de los peruanos en África, América del Norte, Europa y Argentina por falta de pruebas y pago de la tasa electoral, que consistía en el abono monetario de 1.300 soles por cada mesa de sufragio.

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