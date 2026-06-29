Roberto Sánchez reconoce triunfo de Keiko Fujimori en elección presidencial: “Nos han vencido”

Roberto Sánchez, el excandidato a la presidencia por Juntos por el Perú, declaró al medio RT que, ante las referencias de denuncias por presuntas irregularidades desde el 2021, presentadas por Keiko Fujimori contra Pedro Castillo, el partido Juntos por el Perú acepta que han perdido las elecciones del 2026 sin prescindir de sus denuncias sobre las formas en como se llevó el conteo y elecciones de peruanos en el extranjero.

“En ese contexto, hemos luchado nosotros en el sistema electoral, y creemos, nosotros, que, de manera irregular, nos han vencido, pero han vencido en este tema electoral, pero no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética. Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, sobre todo con sus antecedentes“, criticó Sánchez, quien afirmó que ahora su bancada armará una coalición de “resistencia” en el nuevo Congreso bicameral 2026-2031.

Pese a la desestimaciones de sus denuncias sobre posibles irregularidades en el voto extranjero, Sánchez aseguró que el partido de izquierda buscará agotar todas las instancias legales, como la vía interamericana, para buscar la anulación de dichas actas bajo el argumento de falta de garantías y la nula digitalización del proceso.

“En el Perú hemos ganado en 16 regiones de 24, en 1.520 distritos de 1.800, en 156 provincias de 196. Es decir, el Perú está de verde. En el Perú, en el proceso natural, en el territorio nacional, ganamos por 26 mil votos, estrecho”, defendió Sánchez su postura sobre la obtención de la mayoría de votos a nivel nacional.

En ese sentido, anunció que concretará alianzas para hacer un frente político opositor contra Keiko Fujimori; también advirtió que la ciudadanía del sur del país no aceptará con facilidad los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Hasta la publicación de esta nota, la ONPE ya terminó con el conteo total de los votos a nivel nacional y del extranjero, que dan como ganadora a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por menos de 50 mil votos.

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