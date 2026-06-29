Cancillería confirma retorno de dos peruanos desde Venezuela y reporta otros cuatro desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, a través de un comunicado de prensa, que se concretó el retorno al país de dos ciudadanos peruanos que residían en La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el miércoles 24 de junio en el vecino país.

“Se ha concretado, precisamente, el retorno al país de dos ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad, residentes en La Guaira, que solicitaron ser evacuados”, se detalla en el pronunciamiento.

La Cancillería precisó que la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares, en Caracas, es la encargada de mantener contacto con los peruanos residentes en las zonas afectadas y de atender sus pedidos de apoyo. A través de esta instancia, se viene brindando asistencia con albergue, víveres y otros artículos esenciales a los connacionales que lo requieran.

CUATRO PERUANOS DESAPARECIDOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, además, que ha recibido reportes de familiares sobre cuatro ciudadanos peruanos desaparecidos. Frente a ello, se mantiene coordinación con las autoridades de Venezuela para determinar el paradero de los connacionales.

29, 2026

AYUDA HUMANITARIA Y RESCATISTAS PERUANOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), dispuso el envío de un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con más de catorce toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados en Venezuela. A esta acción se suma el despliegue de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la zona afectada.

VIDEO RECOMENDADO