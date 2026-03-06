Yonhy Lescano deslinda de ‘Los Niños’: “Yo he llevado a estos señores por voluntad del partido y me traicionaron”

En una reciente entrevista para el podcast El Espejo de Latina Noticias, Yonhy Lescano, candidato presidencial por Cooperación Popular, abordó la polémica relación con los congresistas de su anterior partido, Acción Popular, y las lecciones aprendidas de cara a las Elecciones 2026.

Lescano señaló que, bajo el sistema de elecciones internas, un candidato presidencial no tiene la facultad de elegir o remover a quienes postulan al Congreso. Según explicó, el 70% de la militancia de Acción Popular respaldó a los candidatos que luego se vieron envueltos en cuestionamientos.

“Yo he llevado a todos estos señores por voluntad del partido y me traicionaron. Al día siguiente que se sentaron en sus curules dijeron que conmigo no querían saber nada”, afirmó el candidato.

Yonhy Lescano rechazó tajantemente cualquier responsabilidad sobre el accionar de esos parlamentarios conocidos como ‘Los Niños’. Aseguró sentirse una víctima más de esta facción, a la que acusa de haberse aliado con la “derecha bruta y achorada”.

En esa línea, Lescano mencionó que no tuvo injerencia en las decisiones individuales de los congresistas tras ser electos y que afrontó procesos disciplinarios por criticar la gestión de María del Carmen Alva durante su Presidencia en el Congreso.

NUEVA ESTRATEGIA: FILTROS Y TOLERANCIA CERO

De cara al nuevo proceso electoral,Yonhy Lescano aseguró que se está realizando un filtrado más riguroso, aunque reconoció las limitaciones de trabajar con organizaciones nuevas.

En ese sentido, informó que está designando directamente al 10% de los candidatos al Congreso y prometió que, ante cualquier acto irregular en un eventual gobierno o presencia en el Senado, se procederá a la expulsión inmediata de los implicados.

El objetivo principal de todas acciones – refirió- es recuperar la institucionalidad frente a lo que calificó como “organizaciones criminales” que han capturado el poder. “No voy a permitir de ninguna manera actos irregulares. El primero que comience se va, porque no vamos a blindar a nadie“, concluyó.

