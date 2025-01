Madre abandonó a su bebé de ocho meses: lo dejó en puerta de librería dentro de un coche

Un bebé de apenas ocho meses fue abandonado por su madre dentro de su cochecito a plena luz del día en Tacna. El llanto desgarrador del pequeño alertó a Gianela Sihuayro, quien se encontraba en su librería cuando decidió salir para investigar el origen del sonido.

Al llegar a la puerta, se encontró con un bebé llorando, quien solo tenía puesto su pañal. Sin saber qué hacer, Gianela rápidamente se unió a otras vecinas en intento de calmar al menor.

“Estaba solo con su pañal, me di cuenta por el llanto del bebé”, comentó Gianela ante las cámaras de Latina Noticias. “La situación era angustiante, así que decidimos quedarnos afuera a esperar que alguien volviera por él, pero nadie apareció”.

A pesar de los esfuerzos de las vecinas por consolar al pequeño, el llanto no cesaba. Una de ellas, en un gesto de maternidad, le ofreció amamantarlo, aunque el bebé seguía sin encontrar consuelo. “ Me da pena, casi me pongo a llorar con el bebé. No sabía qué más hacer” , expresó visiblemente afectada.

CÁMARAS DE SEGURIDAD REGISTRARON EL MOMENTO EN EL QUE MADRE DEJÓ EL COCHE

Tras varios minutos, llegó un miembro de serenazgo, quien logró calmar al bebé y luego llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladaron al bebé a la comisaría de la familia para garantizar su seguridad.

Los vecinos del área colaboraron proporcionando videos de cámaras de seguridad que capturaron a la madre empujando el cochecito antes de abandonarlo, un detalle que ha sido fundamental para las investigaciones.