Minería ilegal opera en regiones donde no se desarrollaron proyectos formales, según IPE

El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, advirtió que la minería ilegal opera en mayor medida en las regiones donde no se ha logrado desarrollar proyectos formales. De acuerdo con el economista, hay 23 proyectos que aún no tienen fecha de inicio de construcción u operación, lo cual afecta a las expectativas de inversión.

En una entrevista con el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gallardo señaló que existen particulares en las demandas de la población que retrasan los proyectos; sin embargo, no todos son reclamos justos, como el acceso al agua y el cuidado del medio ambiente.

“El IPE viaja a bastantes regiones y el mensaje siempre es ‘no es minería como sea’, y no es lo que se está pidiendo. Los ministerios están viendo que se cumplan los plazos que corresponden, no que se relaje ninguna norma ambiental. Entonces, ‘no es minería como sea’, si ya se han cumplido con los requisitos que aseguran que el proyecto es sostenible, y se han atendido legítimamente las demandas sobre el cuidado del agua, de la tierra, del ambiente, que puede llevar a que no ocurra el proyecto”, expresó.

En ese sentido, el economista enfatizó que son los mineros ilegales quienes se camuflan detrás de las demandas legítimas de la población.

“Hay que tener atención sobre los intereses que son legítimos, como el agua, las tierras, y los intereses detrás que no son legítimos, como la minería ilegal. Hemos identificado espacios donde no se dejaron desarrollar proyectos formales, sostenibles, (donde) hoy hay minería ilegal”, aseveró.

Por ello, el vocero del IPE recalcó que el Instituto viene realizando conferencias para dar a conocer la importancia de la minería en el país y así lograr erradicar la minería ilegal.

«Ahí es donde hacemos el hincapié en regiones, a los jóvenes en especial, sobre la atención que hay que tener a los intereses que están detrás de cada proyecto”, señaló.

