Bonos 2024: ¿cómo saber si accedo a alguno con mi DNI?

La presidenta Dina Boluarte ha anunciado que su gestión brindará ayudas financieras a los segmentos más desfavorecidos de la nación. A continuación, conoce en Latina Noticias qué bonos están vigentes y cómo saber si te corresponde uno de ellos.

BONO PARA DAMNIFICADOS POR LLUVIAS (BAE)

El Bono de Arrendamiento para Emergencias (BAE) es una ayuda económica mensual de 500 soles, gestionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Fondo Mivivienda (FMV). Está destinado a familias cuyas viviendas hayan sido declaradas inhabitables o colapsadas debido a desastres naturales o acciones humanas, permitiéndoles alquilar una vivienda con servicios básicos por un máximo de dos años.

PASOS PARA OBTENER EL BAE

Remisión de Padrones: Los gobiernos locales deben enviar al MVCS los padrones de damnificados para ser cargados en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Identificación y Registro: El MVCS, en colaboración con los gobiernos locales, identificará y registrará a las familias damnificadas.

Verificación y Convocatoria: Una vez verificada la información, el MVCS emitirá una resolución ministerial convocando a los potenciales beneficiarios, detallando localidades y plazos.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BAE

La vivienda debe haber sido declarada inhabitable o destruida.

El predio a alquilar debe estar ubicado en una zona segura.

BONO PARA EL PERSONAL DE SALUD

En cumplimiento del compromiso adoptado por el ministro de Salud, César Vásquez, se ha aprobado el otorgamiento de una asignación excepcional destinada al personal de salud en todo el país. Esta medida busca brindar un apoyo financiero significativo a los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales del sector salud.

DETALLES DE LA ASIGNACIÓN

Monto de la Asignación: S/ 709

Beneficiarios: Profesionales, personal técnico y auxiliar asistencial del sector salud.

Aplicación: El beneficio se extiende a todo el personal de salud mencionado en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153, así como a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057. También incluye al personal administrativo sujeto a los regímenes del Decreto Legislativo N° 276 y N° 1057 del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud (INS), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO

Para ser elegible para esta asignación excepcional, el personal de salud debe cumplir con los siguientes requisitos:

Vínculo Laboral Vigente: Es necesario contar con un contrato laboral activo.

Registro: Estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Continuidad del Servicio: Haber prestado servicios con una continuidad no menor a cinco meses.

Conclusión

Esta asignación excepcional de S/ 709 representa un esfuerzo del gobierno peruano por reconocer y apoyar la labor del personal de salud en el país. Se espera que esta medida contribuya a mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores del sector, quienes desempeñan un rol crucial en la atención y cuidado de la población.

Para más información y detalles sobre cómo acceder a este beneficio, se recomienda a los interesados contactar con sus respectivas unidades administrativas o visitar las plataformas oficiales del Ministerio de Salud.

BONO S/600 AL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO

El 27 de octubre de 2023 se autorizó el otorgamiento de un bono excepcional por única vez, de S/ 600 para los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 y de las Leyes 30057, 29709 y 28091, de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

El bono excepcional que se entregará por única vez en el Año Fiscal 2023, no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte del cálculo de los beneficios laborales.

DESTINATARIOS

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057

Servidores de las Leyes 30057, 29709 y 28091

Empleados de entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales

CARACTERÍSTICAS DEL BONO

Entrega única durante el Año Fiscal 2023

No tiene carácter remunerativo

No está sujeto a cargas sociales

No es de naturaleza pensionable

No forma parte del cálculo de beneficios laborales

Requisitos para Acceder al Bono

VÍNCULO LABORAL VIGENTE

Para empleados del Gobierno Nacional y regional: Deben contar con un vínculo laboral al 30 de junio de 2023 y estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2023.

Para trabajadores de los gobiernos locales: Deben tener un vínculo laboral al 30 de junio de 2023 y estar registrados en la Planilla Electrónica (PDT PLAME) en el mes de junio de 2023.

¿CÓMO SABER SI CALIFICO?

Para determinar si calificas para recibir este bono, verifica los siguientes puntos:

Revisa tu Registro: Asegúrate de estar registrado en el AIRHSP o en la Planilla Electrónica (PDT PLAME) según corresponda a tu entidad empleadora.

Confirma tu Vínculo Laboral: Verifica que tu vínculo laboral esté vigente al 30 de junio de 2023.

Este bono excepcional de S/ 600 es una medida de apoyo financiero crucial para muchos trabajadores del sector público. Asegúrate de cumplir con los requisitos mencionados y consulta con tu entidad empleadora para más detalles y confirmación de tu elegibilidad.

BONO PARA TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE CULTURA

El Gobierno ha autorizado la entrega de un bono excepcional de S/ 550 a los servidores de los elencos nacionales y regionales del Ministerio de Cultura. Esta medida busca reconocer y apoyar económicamente a estos trabajadores. Monto del Bono: S/ 550.

DESTINATARIOS

Servidores de los elencos nacionales y regionales del Ministerio de Cultura

Personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, que regula la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO

Para percibir este bono excepcional, los servidores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Vínculo Laboral Vigente: Deben contar con un vínculo laboral activo.

Registro en AIRHSP: Deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Este bono excepcional de S/ 550 es una medida importante para apoyar a los servidores del Ministerio de Cultura. Asegúrate de cumplir con los requisitos mencionados para ser elegible para este beneficio.

BONO DE S/220 SOLES A AUXILIARES

El Congreso, a propuesta del Gobierno, ha aprobado un crédito suplementario que incluye la entrega de un bono de S/ 220 a los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados de las Instituciones Educativas de educación básica y técnico productiva. Además, se otorgará una bonificación extraordinaria de S/ 220 a los docentes de las instituciones educativas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

DESTINATARIOS

Docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados de las Instituciones Educativas de educación básica y técnico productiva.

Docentes de las Instituciones Educativas de educación básica gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO

Para ser elegible para este bono, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Vínculo Laboral Vigente: Contar con un vínculo laboral al 30 de junio de 2023.

Registro en AIRHSP: Estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a la fecha de publicación de la presente norma.

Consideración de Labor Efectiva: Se considera labor efectiva si el personal beneficiario está en uso de su descanso vacacional o licencia con goce de remuneraciones al 30 de junio de 2023.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Asignación Extraordinaria Única: Los docentes y auxiliares de educación recibirán la asignación extraordinaria en una sola entidad pública.

Este bono de S/ 220 para docentes y auxiliares de educación es una medida importante de apoyo financiero. Asegúrate de cumplir con los requisitos mencionados para ser elegible para este beneficio.

BONO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN DE LOS GORE Y LIMA

El Congreso ha autorizado la entrega de una asignación extraordinaria de S/ 600 en diciembre de 2023, destinada al personal administrativo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales y de Lima Metropolitana, sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

DESTINATARIOS

Personal administrativo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales.

Personal administrativo de las Unidades Ejecutoras de Educación de Lima Metropolitana.

Sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 276.

CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNACIÓN

No Remunerativa: La asignación no tiene carácter remunerativo.

No Compensatoria ni Pensionable: No es compensatoria ni pensionable.

No Sujeta a Cargas Sociales: No está sujeta a cargas sociales.

No Constituye Base de Cálculo: No constituye base de cálculo para el reajuste de bonificaciones según el Decreto Supremo N° 420-2019-EF y demás normas reglamentarias.

No Impacta en Otros Beneficios: No afecta la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.

REQUISITOS PARA ACCEDER

Para ser elegible para esta asignación extraordinaria, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Vínculo Laboral Vigente: Estar empleados en las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales o Lima Metropolitana.

Sujeción al Régimen: Ser sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 276.

Esta asignación extraordinaria de S/ 600 es una medida importante para apoyar al personal administrativo del sector educación en diciembre de 2023. Asegúrate de cumplir con los requisitos mencionados para ser elegible para este beneficio.