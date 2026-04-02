¿Cuánto está el dólar HOY? Precio, compra y venta para este jueves 2 de abril

El valor del dólar en el nuestro país es una variable económica sumamente importante. En la siguiente nota conoce el tipo de cambio de la divisa extranjera para HOY, jueves 02 de abril. Cualquier variación en la economía estadounidense puede tener un impacto en la estabilidad del tipo de cambio en Perú, la expectativa y la percepción de riesgo.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL DÓLAR HOY, 12 DE MARZO DEL 2026?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el dólar se cotizó para hoy, jueves 02 de abril, en S/3.455 la compra y S/3.467 la venta.

DÓLAR EN PERÚ: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y VENTA?

El precio de compra del dólar hace referencia al monto que el comprador está dispuesto a desembolsar para adquirir un dólar. En otras palabras, indica cuánta moneda nacional (por ejemplo, soles, pesos, euros, yenes, etc.) es necesaria para obtener un dólar.

¿DÓNDE PUEDO VER EL PRECIO DEL DÓLAR EN PERÚ?

Además de la SUNAT, diversas entidades en Perú proporcionan información sobre el precio del dólar, entre ellas:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Banco de la Nación (BN).

Estas instituciones son fuentes confiables donde se puede consultar y seguir la cotización actualizada del dólar, lo que resulta fundamental para comprender la dinámica económica del país y tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.

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