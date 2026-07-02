Gratificación de Fiestas Patrias 2026: Guía completa de cálculo, montos y multas laborales

El plazo límite para que las empresas del sector privado depositen la gratificación de julio 2026 vence el 15 de este mes. Este depósito legal ampara a todo el personal contratado, sin importar si su régimen es indefinido, parcial o temporal. Aunque el abono equivale ordinariamente a un sueldo neto, existen variables legales que modifican la cifra final.

Este beneficio económico se otorga a los empleados que registren actividad laboral entre enero y junio. Quienes completaron el semestre reciben un salario íntegro, mientras que los trabajadores con un tiempo de servicio de entre uno y cinco meses perciben una fracción proporcional. La base del cálculo se fija con el sueldo vigente al 30 de junio; es decir, cualquier incremento salarial aplicado desde julio se computará recién en la gratificación de diciembre del 2026.

A fin de proyectar tus finanzas personales y calcular con precisión tus ingresos de Fiestas Patrias, revisa los siguientes criterios regulatorios:

1. ¿Cómo se calcula la gratificación y qué variables influyen?

El cálculo toma como referencia la remuneración fija del 30 de junio. No obstante, si el empleado percibió comisiones, bonos u horas extras dentro del periodo enero-junio, tales montos se incorporan al pozo computable si se cobraron al menos tres veces en el semestre. Para sumarlos, se extrae el promedio dividiendo el total de esos extras entre seis. En el caso de trabajadores con salarios variables o imprecisos, la cuantía se define promediando directamente los ingresos de dicho semestre.

2. ¿Qué conceptos económicos quedan excluidos del beneficio?

Ningún ingreso que carezca de carácter remunerativo ingresa al cálculo legal. Esto excluye conceptos como el reparto de utilidades, vales de alimentación, subsidios de movilidad supeditados a la asistencia presencial y asignaciones extraordinarias voluntarias otorgadas por la empresa.

3. ¿Qué descuentos o retenciones se aplican al depósito?

El dinero de la gratificación llega libre de aportes previsionales (AFP o ONP) y de salud. Debido a que las compañías se ahorran el 9% correspondiente a EsSalud, la ley obliga a transferir ese mismo porcentaje directamente al colaborador bajo el concepto de bonificación extraordinaria.

Si te encuentras afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), esta bonificación equivale al 6.75% del valor del beneficio principal. Cabe precisar que la gratificación sí se encuentra sujeta a la retención del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría.

4. ¿Cuáles son las sanciones por la falta de pago de la gratificación?

El incumplimiento total o el retraso en el depósito de este abono califica como una infracción laboral grave. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puede sancionar a las medianas y grandes empresas (no mypes) con multas que oscilan entre los S/ 8,635 y los S/ 143,660, tasadas según la UIT vigente y el volumen de personal perjudicado. El retraso activa, además, el cobro automático de intereses legales laborales.

5. ¿El empleador puede descontar deudas directamente de este abono?

Las empresas tienen prohibido retener o compensar deudas internas del trabajador utilizando el dinero de las gratificaciones, a menos que el empleado firme un consentimiento expreso por escrito.