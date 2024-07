¿Qué pasa si la caja municipal donde tengo mis ahorros es intervenida y cierra?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) hizo una intervención hoy en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana por «un acelerado deterioro de su solvencia». Latina Noticias conversó con Fernando Zegarra, abogado principal del Estudio Iuralex, quien explicó sobre esta situación y las posibles consecuencias.

«La facultad de la SBS, en aplicación del numeral 4 de su ley, permite adelantarse e intervenir preventivamente cuando una entidad financiera como en el caso de Caja Sullana demuestra un riesgo muy alto respecto al desarrollo del semestre que viene ejecutándose. Entonces, para proteger a los ahorristas se tiene que generar la intervención», señaló Zegarra.

El letrado agregó que al cierre del 2023, cinco de las 12 cajas municipales que hay en todo el país ya habían sido reportadas con problemas de riesgo. La primera de esta lista de era Sullana que venía con una pérdida acumulada de más de 8 millones de soles de diferentes ejercicios contables de años anteriores.

Zegarra indicó que hay al menos 7 cajas municipales que estarían muy interesadas en asumir los activos y pasivos de Caja Sullana que, tras ser intervenida, sería puesta en una convocatoria pública para que sea absorbida a otra. Mencionó que las de Arequipa, Tacna y Piura, que son las más solventes, podría acoger a los clientes de Sullana.

Caja Sullana fue intervenida hoy por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

«En esta oferta pública, seguramente, alguna entidad pública sumará su activo y pasivo de la caja. Y si está interesada, va adquirir ese pasivo y activo, con lo cual se garantiza que los ahorristas no se vean afectados con la pérdida de sus ingresos depositados en esta caja», mencionó.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS AHORROS Y LAS DEUDAS?

De otro lado, el abogado Fernando Zegarra explicó qué pasará con los clientes que tienen sus ahorros en la Caja Sullana. «Es una cuestión de días para que rápidamente se active la recolocación del patrimonio de Caja Sullana en una nueva entidad financiera que pueda garantizar el normal funcionamiento. Primero, se respeta los contratos firmados, se mantiene las mismas tasas de interés tal cual lo han adquirido y sin algún cliente de Caja Sullana desea retirar sus ahorros, lo va poder hacer sin ningún problema y condición», detalló.

Respecto a las deudas de los llamados ‘morosos’, el especialista también aclara el panorama. «Los que están debiendo tienen que esperar que quién está adquiriendo el patrimonio de Caja Sullana para que se convierta nuevamente en el acreedor. Mientras tanto, no pueden pagar hasta que se sepa quién es la nueva entidad financiera. No se va cobrar mora porque no es una falla del deudor, sino es una cuestión de caso fortuito o fuerza mayor establecida. Por lo tanto, no tiene que pagar ninguna penalidad o mora», anotó.

Sin embargo, el letrado refirió que otra podría ser la situación si «este deudor, ya sabiendo que ya hay una nueva entidad financiera que cobra estas acreencias y no la paga, va ser reportado seguramente ante las centrales de riesgo por incumplimiento de pago».

NUEVA ESTRATEGIA DE LAS CAJAS ANTE EL CASO SULLANA

Finalmente, el abogado Fernando Zegarra indicó que la SBS debe tener un rol más activo como consecuencia de intervenir la Caja Sullana. «Respecto a cuál es la posición económica que tienen [las cajas municipales], la colocación de créditos en el mercado y la real capacidad de recuperar dinero», mencionó. Además, refirió que deben analizar aún más a las entidades que ofrecen créditos en plataformas virtuales como las redes sociales.

«Las entidades financieras de este nivel [las cajas municipales] deberían aprender de las grandes que tienen sus áreas de riesgo. En algunas son bien rígidas porque hay un buen estudio de colocación de créditos, pero en otros por una cuestión de competitividad, mercado, rapidez e incentivos para comisiones, se hace un trámite muy laxo en la verificación. Y luego, como cobran una alta tasa de interés por un crédito colocado, se cree que va a compensar con su recuperación», finalizó el especialista.