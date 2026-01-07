Reniec anuncia ampliación de horarios de atención en Lima: conoce cuáles y a qué sedes afecta

¡Atención vecinos de Lima!, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ampliará sus horarios de atención en 18 de sus sedes en Lima durante este verano de enero del 2026. Dicha medida inició desde el martes 6 de enero.

El objetivo de este nuevo planteamiento es atender las demandas y solicitudes que los ciudadanos han depositado sobre el organismo público. Por ello, ahora se puede realizar trámites vinculados al DNI con mayor margen de tiempo sea de forma virtual o presencial. Ahora te presentamos los cambios en los horarios, las sedes beneficiadas y las gestiones disponibles en este mes de enero.

Horarios y sedes de la Reniec que cambiaron su horario por solo ENERO 2026

Estas son las oficinas de Reniec que atenderán durante enero 2026 de 6.15 a. m. a 7.45 p. m. para el trámite y entrega de DNI:

· OR Miraflores

· OR Independencia

· OR Jesús María

· OR San Martín de Porres

· OR Cercado de Lima

· Agencia Cañete

Estas son las sedes de Reniec que estarán abiertas al público durante enero 2026 en el horario de 6.15 a. m. a 4.45 p. m. para trámite y entrega de DNI:

· OR Santa Anita

· OR Puente Piedra

· OR Áncash

· OR San Borja

· OR San Juan de Lurigancho

· OR San Juan de Miraflores

· OR Callao

· Agencia Huaral

· Agencia Chancay

· OR Chosica

· OR Barranca

Recordemos que en las horas de horario ampliado de las oficinas se atenderá exclusivamente temas relacionados al DNI. Mientras que, en el horario regular, es decir de 8.45 a. m. a 6.45 p. m., ofrecerán trámites como los registros de identidad y civiles.