Reniec anuncia ampliación de horarios de atención en Lima: conoce cuáles y a qué sedes afecta
¡Atención vecinos de Lima!, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ampliará sus horarios de atención en 18 de sus sedes en Lima durante este verano de enero del 2026. Dicha medida inició desde el martes 6 de enero.
El objetivo de este nuevo planteamiento es atender las demandas y solicitudes que los ciudadanos han depositado sobre el organismo público. Por ello, ahora se puede realizar trámites vinculados al DNI con mayor margen de tiempo sea de forma virtual o presencial. Ahora te presentamos los cambios en los horarios, las sedes beneficiadas y las gestiones disponibles en este mes de enero.
Horarios y sedes de la Reniec que cambiaron su horario por solo ENERO 2026
Estas son las oficinas de Reniec que atenderán durante enero 2026 de 6.15 a. m. a 7.45 p. m. para el trámite y entrega de DNI:
· Agencia Cañete
Estas son las sedes de Reniec que estarán abiertas al público durante enero 2026 en el horario de 6.15 a. m. a 4.45 p. m. para trámite y entrega de DNI: