Reniec restablece servicio de entrega de DNI electrónico tras caída de sistema

Luego de que varios ciudadanos denunciaron demoras en el servicio de entrega del DNI electrónico, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la afección temporal ya ha sido solucionada y que actualmente se están tramitando sin ningún problema

En su comunicado, la institución registral señala que, como parte de su plan de contingencia, se ha habilitado refuerzos en la atención con jornadas extraordinarios este sábado 7 y domingo 8 de marzo para facilitar las entregas pendientes.

Por otro lado, precisaron que la demora de entregas se dio en los DNI electrónicos, más no en los DNI normales (amarillos y azules). Además, afirman que se atendió diversos servicios como renovaciones, duplicados, trámites de registro civil y entregas de DNI para menores de edad sin ninguna complicación.

El Reniec recuerda a la ciudadanía que pueden realizar distintos trámites documentarios de DNI y registros civiles desde la virtualidad en dispositivos como teléfonos, tablets o computadores ingresando al link que dejaremos AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO