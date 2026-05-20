¡Se busca a Pecas! Perrita se perdió en San Borja por Chacarilla del Estanque

El día 17 de mayo, Pecas, una mascota canina de pequeño tamaño, pelaje blanco con manchas mostaza y hocico alargado, se perdió por la altura de la avenida Matamoros con Trinidad, cerca de la urbanización Chacarilla del Estanque, en San Borja.

Ella necesita de cuidados especiales pues padece de epilepsia, además de tener un carácter temeroso. Si la has visto y conoces su último paradero, no dudes en llamar al +51 961 739 961; sus dueños la están esperando.