WhatsApp anuncia cambio radical sobre uso de número de teléfono: aquí los detalles

WhatsApp comenzó el despliegue global de una de sus funciones más esperadas: los nombres de usuario, una herramienta que permitirá iniciar conversaciones sin compartir el número de teléfono. Con esta actualización, los usuarios podrán identificarse mediante un nombre único, similar al sistema utilizado por plataformas como Instagram y Telegram, reforzando así la privacidad dentro de la aplicación.

La nueva función permitirá agregar contactos o recibir mensajes sin revelar el número telefónico. Para contactar a otra persona será necesario conocer exactamente su nombre de usuario, ya que WhatsApp no contará con un directorio público ni mostrará sugerencias para encontrar perfiles. Además, quienes lo deseen podrán activar una clave adicional para restringir aún más el primer contacto.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Desde este lunes, la plataforma inició el proceso de reserva de nombres de usuario antes del lanzamiento definitivo de la función. Para hacerlo, los usuarios deberán actualizar la aplicación a su versión más reciente y acceder a:

Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario

Desde ese apartado podrán elegir un identificador disponible y reservarlo antes de la implementación global. WhatsApp también incorporó un generador de sugerencias para quienes no tengan definido el nombre que desean utilizar.

Los creadores de contenido, empresas y organizaciones podrán solicitar el mismo nombre que utilizan en Instagram o Facebook, siempre que vinculen su cuenta de WhatsApp con el ecosistema de Meta para mantener una identidad unificada en todas las plataformas.

Más privacidad al iniciar conversaciones

Hasta ahora, el número de teléfono era el único medio para identificar a un usuario en WhatsApp. Con esta actualización, el número seguirá siendo obligatorio para crear una cuenta, pero dejará de ser necesario para iniciar un chat o participar en determinados grupos.

La compañía explicó que el objetivo es ofrecer mayor privacidad en situaciones cotidianas, como conversar con desconocidos, integrarse a grupos o contactar negocios, evitando compartir información personal desde el primer momento.

Cuando la función esté habilitada, el número telefónico dejará de mostrarse automáticamente al enviar un primer mensaje o al ser agregado a una conversación grupal, siempre que el contacto se realice mediante el nombre de usuario.

Requisitos y características de los nombres de usuario

Los nombres de usuario deberán tener entre 3 y 40 caracteres y podrán incluir letras latinas, números, puntos y guiones bajos. Cada identificador será exclusivo, por lo que no podrá repetirse entre diferentes cuentas.

Los usuarios tendrán la posibilidad de cambiar o eliminar su nombre de usuario cuando lo deseen, aunque WhatsApp aplicará límites a la frecuencia de los cambios para reducir riesgos de spam, fraude y suplantación de identidad.

La herramienta será completamente opcional, por lo que quienes prefieran seguir utilizando únicamente su número de teléfono podrán hacerlo sin cambios en su experiencia dentro de la aplicación.

WhatsApp refuerza la seguridad frente a la suplantación de identidad

Para evitar que terceros registren nombres pertenecientes a celebridades, autoridades o figuras públicas, WhatsApp informó que reservó de forma anticipada los identificadores considerados de alto valor.

La empresa también confirmó que ningún nombre de usuario será indexado por motores de búsqueda ni aparecerá en directorios públicos, lo que impedirá que otras personas encuentren perfiles mediante búsquedas abiertas en internet.

Diferencias con Instagram, Signal y Telegram

Aunque otras plataformas ya utilizan nombres de usuario, WhatsApp apuesta por un enfoque centrado en la privacidad. En Instagram, los perfiles pueden encontrarse fácilmente mediante búsquedas, mientras que en Telegram los nombres de usuario son públicos y permiten contactar a cualquier persona.

En el caso de Signal, los nombres de usuario también sirven para ocultar el número telefónico, aunque desaparecen como referencia una vez establecido el contacto. WhatsApp adopta un modelo similar, pero añade herramientas como la reserva anticipada de nombres y una clave opcional para aumentar la seguridad.

¿Cuándo estará disponible?

Meta confirmó que el despliegue será gradual durante los próximos meses y notificará dentro de la aplicación cuando la función esté habilitada en cada país. Debido a que WhatsApp supera los 3.000 millones de usuarios, es posible que muchos nombres ya estén ocupados, por lo que la compañía recomienda reservar el identificador lo antes posible.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ