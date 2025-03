El fin de Skype: cierre tras una década de operatividad

Microsoft ha anunciado el cierre de Skype, el popular servicio de llamadas telefónicas y videollamadas por Internet que fue clave para mantener la conectividad en la década del 2000.

A partir de mayo, Skype «dejará de estar disponible», según confirmó la compañía a través de un mensaje en X. Los usuarios podrán transferir su información de inicio de sesión al nivel gratuito de Microsoft Teams en los «próximos días».

Este cierre llega 14 años después de que Microsoft adquiriera Skype por $8.500 millones de dólares, la compra más grande de la empresa hasta ese momento. Desde entonces, Microsoft integró Skype en sus otros productos, como Office y su sistema operativo móvil, Windows Phone.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a