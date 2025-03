Perú lidera en la región el uso de inteligencia artificial en el trabajo

Según la nueva versión del estudio ‘IA en el trabajo’ de Bumeran, en Perú el 57% de las personas trabajadoras utiliza inteligencia artificial en sus tareas diarias, un aumento de 8 puntos porcentuales respecto al 2024, cuando el 49% afirmaba usarla.

En comparación con otros países de la región, Perú lidera el uso de Inteligencia Artificial en el trabajo, con el 57% de los trabajadores que la incorporan en sus actividades. Argentina y Chile comparten el segundo lugar, ambos con el 55%. Por debajo se encuentran Panamá, donde el 40% la emplea; y Ecuador, que registra el menor porcentaje de adopción en la región, con el 39%.

Además, para el 99% de las personas trabajadoras es útil o muy útil la incorporación de IA en sus tareas diarias. La tendencia aumentó un punto porcentual respecto al 2024, cuando el 98% la consideraba útil o muy útil.

“Cada vez son más los talentos peruanos que están haciendo de la inteligencia artificial una aliada en su trabajo. Hoy, el 57% la usa en sus tareas diarias, 8 puntos porcentuales más que en 2024. Pero más allá de la adopción, lo que realmente destaca es su impacto: el 99% de quienes la emplean afirman que les facilita el trabajo. Esto refleja cómo la tecnología no solo ayuda a ser más productivos, sino que también permite a los profesionales enfocarse en actividades de mayor valor y eficiencia”, señaló Miguel Bechara, director comercial en Bumeran Perú.

‘IA en el trabajo’ es un estudio de Bumeran en el que participaron 4033 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación explora cómo se incorpora el uso de la inteligencia artificial a las tareas diarias de los talentos, en general, y de profesionales de Recursos Humanos, en particular; cuáles son sus desafíos y cuáles sus beneficios.

MÁS DETALLES DEL ESTUDIO ‘IA EN EL TRABAJO’

En cuanto a la frecuencia con la que los talentos utilizan la IA en el trabajo, el 36% afirma usarla casi todos los días, el 25% diariamente y el 21% una vez por semana. Además, el 15% indica que la usa todo el tiempo, mientras que solo un 3% la emplea una vez al mes.

En cuanto al sector en el que se desempeñan, el 15% de los talentos que utilizan inteligencia artificial en sus actividades pertenecen al área de Tecnología y Sistemas; el 13% a Administración y Finanzas; un 10% a Producción, abastecimiento y logística; y otro 10% a Construcción.

Sobre los beneficios de utilizar IA en el trabajo, el 62% de las personas trabajadoras considera que ahorra tiempo; el 59% que agiliza las tareas; el 46% que automatiza tareas repetitivas; el 44% que optimiza procesos; y el 41% que se accede a la información rápidamente.

¿Qué pasa con los desafíos? El 53% señala como principal reto no depender completamente de la IA; el 34% se preocupa por la seguridad de los datos; el 33% destaca la importancia de mantener el criterio humano en las tareas; y el 31% menciona que los equipos comprendan y sepan cómo utilizar la inteligencia artificial.

Y, ¿cuáles son las desventajas de usar inteligencia artificial en las tareas laborales? La dependencia respecto a la IA (53%); los errores por falta de información (34%); pérdida de puestos laborales (30%); y la interacción limitada (26%).

Por su parte, quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: desconocen cómo usarla (56%); en sus organizaciones no está permitido (17%); porque les gusta hacer su trabajo sin ayuda de inteligencia artificial (14%); y porque no consideran que sea necesario (12%).

Asimismo, el 41% de los talentos en Perú cree que la Inteligencia Artificial reemplazará el trabajo humano en el futuro. En la región, esta percepción sigue la misma tendencia: el 51% en Ecuador; el 49% en Panamá; el 39% en Chile; y el 36% en Argentina comparten esta opinión.

En 2024, esta preocupación era aún más pronunciada en Perú, el 49% de las personas trabajadoras creía que IA eventualmente sustituiría empleos humanos.

Frente al avance de la IA en las tareas laborales, el 98% de los talentos asegura que tiene la intención de capacitarse para mantenerse actualizado en su área, y el 99% tiene la intención de adquirir nuevas habilidades.

