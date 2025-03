Mamá cerdita de ‘Peppa Pig’ anunció su embarazo: ¿Cuándo nace el nuevo integrante?

En un emocionante anuncio que ha dejado a los fans de «Peppa Pig» llenos de alegría, ¡Mamá Cerdita ha revelado que está embarazada! Durante un segmento especial del popular programa británico «Good Morning Britain», Mamá cerdita confirmó que su familia se está expandiendo y que antes de que termine el año, un nuevo personaje se unirá al querido núcleo familiar.

La noticia fue compartida por Mamá Cerdita con entusiasmo, expresando su emoción ante la llegada del nuevo bebé, que se espera nacerá en el verano.

En sus palabras, “vamos a tener otro bebé. Nacerá en el verano y todos estamos muy emocionados”. El anuncio no solo se realizó en la televisión; también será parte de la trama en el último episodio de la actualidad temporada de Peppa Pig, que se emitirá el 30 de marzo en el Reino Unido. La voz de Morwenna Banks, quien da vida a Mamá Cerdita, probablemente resonará en los corazones de miles de niños, quienes han seguido las aventuras de Peppa y su familia desde su debut en 2004.

Mummy Pig has big news to share!



The family is growing ❤️ pic.twitter.com/ORFQCJAlrS