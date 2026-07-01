Latina, Perú Pendiente y Nastizol Antigripal lanzan campaña solidaria para llevar abrigo a las zonas más afectadas por las heladas

Cada invierno, miles de familias peruanas enfrentan temperaturas extremas que ponen en riesgo su salud, sus medios de vida y, en muchos casos, su supervivencia. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las heladas continuarán afectando durante los próximos meses a diversas regiones de la sierra peruana, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los -15 °C en localidades ubicadas sobre los 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Niños, adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad son quienes enfrentan las consecuencias más severas de este fenómeno, que incrementa las enfermedades respiratorias y afecta la seguridad alimentaria debido a la pérdida de cultivos y ganado.

Frente a esta realidad, Latina Suma, la plataforma de sostenibilidad e impacto social de Latina Televisión, Perú Pendiente y Nastizol Antigripal de Laboratorios Bagó presentan, por tercer año consecutivo, la campaña solidaria “Contra el frío y las heladas, juntos nos hacemos cargo”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para brindar apoyo a las familias que más lo necesitan.

Este año, la campaña tiene la meta de recolectar 5 toneladas de ropa de abrigo y frazadas, que serán clasificadas y entregadas a comunidades altoandinas afectadas por las bajas temperaturas.

“En Latina creemos que nuestro rol como medio va más allá de informar. También tenemos la responsabilidad de movilizar a la sociedad frente a las problemáticas que afectan al país. A través de Latina Suma buscamos construir alianzas que generen impacto real y demostrar que, cuando unimos esfuerzos, podemos transformar la solidaridad en acciones concretas que mejoran la vida de miles de familias”, señaló Rocy Vásquez, líder de responsabilidad social de Latina Televisión.

Por su parte, Vanessa Vásquez, directora ejecutiva de Perú Pendiente, destacó que “esta campaña representa el poder de la articulación entre empresas, medios de comunicación y ciudadanía para responder a una necesidad urgente. Cada frazada y cada prenda donada significan protección, dignidad y esperanza para quienes enfrentan condiciones climáticas extremas.”

Asimismo, Laboratorios Bagó, a través de Nastizol antigripal, reafirma su compromiso con el bienestar de las familias peruanas impulsando esta iniciativa solidaria que busca proteger a las poblaciones más vulnerables durante la temporada de heladas. “En Bagó Perú impulsamos un Futuro Más Sano en Todo, de Valor Compartido, Líderes Conscientes e Innovación Sostenible. Como parte de ese camino, por tercer año consecutivo, a través de Nastizol Antigripal, nos sumamos a esta campaña solidaria que lleva abrigo, prevención y esperanza a familias altoandinas del Perú. Entre el 2024 y 2025 movilizamos más de 14.5 toneladas de ayuda y beneficiamos a más de 680 familias. Este 2026 queremos seguir fortaleciendo el valor compartido junto a Latina, Perú Pendiente y las empresas privadas que se sumen con donaciones”, señaló Lucero Vergara, gerente general de Laboratorios Bagó.

Las personas que deseen sumarse podrán donar frazadas, chompas, casacas, pantalones, bufandas, gorros, guantes y ropa de abrigo en buen estado, del 1 al 15 de julio, en la carpa solidaria instalada en el frontis de Latina Televisión (Av. San Felipe 968, Jesús María). El punto de acopio atenderá de lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., con el apoyo de voluntarios de Perú Pendiente.

Con esta iniciativa, Latina, Perú Pendiente y Nastizol Antigripal de Laboratorios Bagó renuevan su compromiso de seguir construyendo alianzas de valor compartido que movilicen a la ciudadanía frente a los grandes desafíos sociales del país. Porque cuando nos unimos, el calor de todos llega más lejos.