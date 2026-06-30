Olla Común Nueva Esperanza del Perú inaugura su propia panadería comunitaria en San Juan de Lurigancho con el apoyo de Perú Sostenible y 21 aliados.

Siete mujeres de la Olla Común Nueva Esperanza del Perú, en San Juan de Lurigancho, recibieron sus diplomas de certificación técnica en panadería. Hoy gestionan un emprendimiento propio, con sus primeras ventas al público concretadas y una panadería comunitaria inaugurada que ellas mismas administran.

El hito cierra el Proyecto Piloto Nueva Esperanza, una intervención diseñada en 2024 e implementada a lo largo de 2025 e inicio del 2026, impulsada por Perú Sostenible a través de su modelo Comunidades que Inspiran. El proyecto articuló a 21 aliados del sector privado, la academia y la sociedad civil en torno a tres ejes: (1) infraestructura y equipamiento, (2) servicios y bienestar, y (3) emprendimiento y aprendizaje, todo ello en torno a una organización que ya existía y tenía sus propias lideresas.

“El proyecto empezó en el 2025, pero nosotras desde el 2020, en plena pandemia, nos organizamos y nuestro sueño era tener nuestra panadería, darle trabajo a las mujeres y generar nuestro propio trabajo. Hoy ya no es un sueño, es una realidad. Las señoras están muy entusiasmadas. Generar nuestro propio trabajo nos reconforta, no solo a mí sino a todas las mujeres que están en la olla común.” – Abilia Ramos, Presidenta de la Olla Común de Nueva Esperanza

La apuesta de Perú Sostenible se enfocó en conectar capacidades: cada aliado aportó desde su core de negocio. Así, la intervención sumó 64 horas de formación técnica en panadería, capacitación en gestión financiera, atención en salud y salubridad con carreras especializadas, instalación de señales de seguridad y rutas de evacuación, diseño de infraestructura, visita a una panadería industrial y acceso a plataformas digitales y becas educativas.

Los números respaldan el enfoque: los estándares de salubridad en la olla pasaron del 24% al 45%. El desempeño en lectoescritura y matemáticas básicas de cuatro socias creció 140%. Se realizaron 78 tamizajes de anemia, se detectaron 4 casos para seguimiento médico, y 22 niños y niñas del barrio participaron en talleres educativos con 94% de asistencia.

“Iniciativas como esta, no solo fortalecen a la olla y a cada una de sus integrantes: las conectan con mayores oportunidades de ser sostenibles. Más allá de asegurar la provisión de alimentos para las familias de su comunidad, permiten fortalecer a sus propias familias, mejorar la autonomía de las señoras que trabajan en la olla y, sobre todo, consolidar la organización. Una organización sólida, con mujeres que emprenden juntas, que priorizan sus demandas y saben pedir ayuda cuando la necesitan, tiene enormes posibilidades de mantenerse presente y adaptarse siempre a las necesidades de su comunidad” – Carolina Trivelli, Investigadora Principal, Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Todo esto fue posible gracias al compromiso de 21 empresas e instituciones del sector privado, la academia y la sociedad civil: UNICON, Valcán S.A., LIDE Ingenieros S.R.L., WSP, Corriente Alterna, Caja Arequipa, Universidad Privada del Norte (UPN), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Claro, Zegel, Pacífico Salud, Pacífico Seguros, Supermercados Peruanos S.A., Sodexo, Dispurse Foundation, TECHO, ECOSAD, BIP, Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana e Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Con este piloto cerrado, Perú Sostenible mantendrá acompañamiento mensual durante el primer año para fortalecer su sostenibilidad. Asimismo, inicia la búsqueda de aliados para replicar Comunidades que Inspiran en nuevos territorios.