Renata Flores en Viña 2025: Conoce la calificación del jurado y qué canción interpretó en su debut

Renata Flores tuvo una destacada participación en su primera presentación en el Festival de Viña del Mar 2025, realizada el domingo 23 de febrero en la Quinta Vergara. La cantante peruana cantó su tema Kuti Tika, fusionando ritmos andinos con rap en quechua, una propuesta que resaltó la riqueza cultural del Perú. Su actuación fue recibida con fuertes aplausos por parte del público y el jurado.

La artista volverá a competir el martes 25 de febrero, con la esperanza de llegar a la final, programada para el jueves 27 de febrero. Los seguidores pueden apoyarla votando a través de la aplicación oficial «Viña 2025» durante sus presentaciones en vivo.

«Mi música es una representación de mi tierra. Quiero que sientan la fuerza de los Andes, así como yo la siento en la música», expresó la cantante antes de subir al escenario.

Antes de su show, la también artista peruana Milena Warthon le envió un emotivo mensaje de apoyo, destacando su representación del Perú y de las mujeres andinas luchadoras. Warthon, ganadora de la Gaviota de Plata en la competencia folclórica de Viña 2023, resaltó la importancia de respaldar a artistas que promueven la cultura andina en escenarios internacionales.

¿QUÉ PUNTAJE OBTUVO RENATA FLORES EN VIÑA 2025?

En su primera presentación, Renata Flores recibió un puntaje de 5.2 por parte del jurado, la calificación más baja de la noche. La mexicana Ms. Ámbar obtuvo 5.3 con su tema No te voy a llorar, mientras que el chileno Metalengua alcanzó la mejor puntuación con 5.7 gracias a su canción La baba del sol.

En la votación del público, la representante peruana tampoco logró posicionarse como favorita, obteniendo 4.0 puntos, mientras que Ms. Ámbar sumó 4.4.

¿QUIÉN ES RENATA FLORES?

Renata Flores es una cantante, rapera y activista peruana nacida el 20 de marzo de 2001 en Ayacucho. Es reconocida por fusionar el rap y la música urbana con el quechua, buscando reivindicar la cultura andina y visibilizar la lengua ancestral de los Andes.

Su salto a la fama ocurrió en 2015, cuando publicó en YouTube una versión en quechua de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Desde entonces, ha utilizado su música para abordar temas como la identidad cultural, la historia indígena y los derechos de las mujeres.

En 2021, lanzó su primer álbum, Isqun (que en quechua significa «nueve»), un disco que explora el empoderamiento femenino y la resistencia de los pueblos indígenas.

Gracias a su talento y mensaje, ha sido reconocida a nivel internacional y ha representado al Perú en importantes eventos, como el Festival de Viña del Mar 2025, donde compite en la categoría folclórica.

