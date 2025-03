Camila, de Gestapromo: «Entré a estudiar Ciencias Políticas, pero terminé como psicóloga»

En una nueva edición de «Un día junto a…«, la invitada especial fue la psicóloga e influencer Camila Benzaquen. Ella, una de las miembros del podcast Gestapromo, nos recibió desde muy temprano en un agitado día donde combinó las diversas facetas de su vida, que incluyen la psicología, el ballet y el mundo de las redes sociales.

El día comenzó con las clases de barré, donde Camila Benzaquen es instructora. Ella decidió iniciar en esta disciplina como una forma de mantenerse ligada al ballet, mundo en el que estuvo por casi 30 años de su vida. Cabe resaltar que este es un tipo de entrenamiento en el que se combina el ballet, el yoga y pilates.

«Yo he sido bailarina de ballet toda mi vida. Yo he vivido en el mundo del ballet feliz. Estuve en ese mundo hasta mis 30 y algo, pero mi papá me dijo ‘lindo tu ballet, pero vas a estudiar una carrera'», dijo para Latina Noticias.

La influencer, psicóloga de profesión, nos contó, además, que ingresó a la universidad para estudiar Ciencias Políticas; sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que ese no era el camino que deseaba seguir.

«Yo entré a la Católica (PUCP) para Ciencias Políticas, y la persona (de la entrevista) me dijo: ‘Tú vas a terminar en psicología’. Yo dije: ‘No, politóloga’, pero dicho y hecho. El primer año conocí la psicología y ahí me sentía más cómoda», agregó.

Luego nos dirigimos a su consultorio donde brinda sesiones de psicología como parte de su emprendimiento Mente Bonita, que fundó junto a su esposo.

«En pandemia, dijimos: ‘¿Por qué no emprendemos juntos?’. Nos complementamos. Entonces, en pandemia creamos Mente Bonita, que es esta plataforma virtual de salud mental y física», nos contó.

El día finalizó en la grabaciones de Gestapromo, un podcast que busca mostrar la verdadera cara de la maternidad y evitar la romantización de la misma. Camila Benzaquen, junto a Talia Denegri, Macarena Vidal y Chiara Lercari, se conocieron en kinder y son amigas desde entonces. Además, quedaron embarazadas de manera simultánea, por lo que decidieron compartir sus experiencias con otras mamás.

De izquierda a derecha. Camila Benzaquen, Chiara Lercari, Macarena Vidal y Talia Denegri, miembros de Gestapromo.

Sobre si quisiera agrandar la familia, Camila señala que le emociona mucho dar un hermanito a su hijo, pero sostiene que tiene planes pendientes por cumplir, por lo que esperará algunos meses como mínimo para ello.

«Estoy estudiando un MBA y en enero tengo un viaje. No puedo viajar de tantos meses ni con un bebé lactante. Entonces, yo todavía no estoy lista, aunque me encantaría que Ale tuviera un hermanito», acotó.

