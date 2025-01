Un día junto a ‘Chapasa’: «No estaba en mis planes incursionar en la televisión»

En una nueva edición de «Un día junto a…» , tuvimos el agrado de acompañar a Henry Joseph Peláez Rosales, más conocido como ‘Chapasa’. Pasamos una jornada completa a su lado, explorando su faceta más personal y la dedicación que pone en cada aspecto de su vida.

Nuestra jornada con ‘Chapasa’ dio inicio muy temprano en Conchán, Villa El Salvador, donde nos recibió para ser parte de sus clases de manejo. Con gran entusiasmo y dedicación, nos mostraron cómo combinan paciencia y técnica para enseñar, destacando su cercanía y carisma en cada lección.

Después de nuestra visita a Villa El Salvador, acompañamos a ‘Chapasa’ a Metro Estudio, el espacio donde da vida a sus ideas y proyectos. En este lugar, junto a su equipo de trabajo, planifica cada detalle de su próximo show, programado para el 14 de febrero. Además es el epicentro de su actividad digital, donde crea contenido para sus redes sociales con un enfoque auténtico y dinámico que conecta con su audiencia.

Continuando con la jornada, ‘Chapasa’ nos llevó a recorrer las calles de Miraflores, un entorno que propició una conversación más personal y profunda. Durante el paseo, tuvimos la oportunidad de conocer aspectos íntimos de su vida, reflexiones sobre sus experiencias y los valores que lo inspiran en su día a día. Fue un momento de conexión genuina que mostró su lado más humano y cercano.

En este espacio de confianza, también nos confesó que incursionar en la pantalla chica no estaba en sus planos iniciales, pero que la vida lo llevó a explorar este camino que hoy disfruta plenamente. «No estaba en mis planes incursionar en la televisión. Me propusieron hacer un casting para una nueva telenovela de Latina. Intenté, previamente hubo una negociación porque yo no quería. No me sentía del todo seguro por los chistes que yo hacía en mis show y tenía miedo de lo que la gente piense de mí«, dijo ‘Chapasa’ en «Un día junto a…».

La jornada culminó en el distrito de San Martín de Porres, en el barrio que vio crecer a ‘Chapasa‘. Allí nos llevó a su restaurante favorito, un lugar que guarda un significado especial para él. Entre risas y una deliciosa comida, compartimos momentos que reflejaron su conexión con sus raíces y su aprecio por los pequeños placeres de la vida.

