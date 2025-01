Un día junto a Ricky Trevitazzo: «Luigui estaba conmigo, llorando, cuando casi muero por el dengue»

En una nueva edición de «Un día junto a…» , tuvimos el agrado de acompañar a Ricky Trevitazzo. En este nuevo episodio, compartimos una jornada completa junto a él, explorando su faceta más personal y la dedicación con la que vive cada aspecto de su vida.

La jornada inició en la casa de Ricky Trevitazzo, ubicada en el Callao, donde nos recibió con su habitual carisma y cercanía. Desde allí, lo acompañamos en su trayecto hacia Latina Televisión, mientras compartía con nosotros aspectos de su vida profesional y personal, mostrando un lado más íntimo y humano que trasciende su figura en el escenario.

Nuestra primera parada fue Latina Televisión, donde Ricky participó en las grabaciones del programa El Gran Chef Famosos: La Revancha. Durante las tomas, el músico mostró su lado competitivo y su pasión por la cocina, dejando claro que también sabe brillar fuera de los reflectores musicales.

Tras las grabaciones, compartimos un almuerzo con Ricky, momento en el que se abrió para hablarnos sobre su familia, sus amigos y la relación que mantiene con Luigui Carbajal. Fue un espacio lleno de anécdotas y reflexiones que dejaron ver la cercanía y humanidad del artista.

«Los motivos por los cuales estamos distanciados solo lo saben él, yo y Dios. Lo único que te puedo decir es que estamos enemistados, no tenemos contacto. No sabes cómo lo extraño. Es mi hermano. Hasta el día que yo me muera él va a seguir siendo mi hermano», declaró Ricky Trevitazzo.

«Cerca de un año, yo casi me muero por el dengue y la persona que estuvo a mi lado, llorando, siempre fue Luigui. Yo tengo valor sobre eso y ahí me demostró que yo soy su verdadero hermano. Los que siempre estuvieron ahí fue Luigui y su esposa«, añadió.

Más tarde, regresamos junto a Ricky a su hogar, donde nos abrió las puertas con la calidez que lo caracteriza. Durante nuestra visita, nos presentó a dos de sus hijos y a ‘Tilín’, su querido perro, quienes forman parte fundamental de su día a día y su inspiración como artista y padre.

Finalmente, la jornada cerró con momentos de cercanía y conversación, mostrando a un Ricky Trevitazzo auténtico, familiar y apasionado por cada aspecto de su vida. No te pierdas este episodio completo este sábado 25 de enero en nuestro canal de YouTube.

