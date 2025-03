X (antes Twitter) sufre caída global: ¿Qué pasó con la red social?

Desde las primeras horas de la mañana, miles de usuarios vienen reportando problemas con la red social X (antes Twitter). Señalaron que al ingresar no cargan correctamente los tuits y no se pueden hacer publicaciones. Hasta el momento, se desconocen las causas que han provocado esta caída.

MILES DE USUARIOS REPORTAN FALLAS

Según downdetector, la red social presentaba desperfectos desde las 5 a.m. Horas después, a las 9:00 a.m. se registró la caída donde usuarios esperaban a que se restablezca. A pesar de que a los 40 minutos X volvió a funcionar cayó nuevamente a una hora más tarde.

«Se cayó Twitter o ¿Por que no carga?, «A alguien más le falla Twitter», «Estoy teniendo problemas con Twitter no me deja entrar», fueron algunos comentarios de los usuarios al no poder ver el contenido habitual en la red social. Estos se producirían en la app móvil (45%) y en el sitio web (38%).

Hasta el momento, ni la empresa ni Elon Musk se pronunciaron sobre estos problemas. Se espera que se solucione lo más pronto posible.

En desarrollo….