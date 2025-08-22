¿A qué hora es el clásico entre Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Este fin de semana se juega el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, pues los ‘cremas’ reciben a los ‘blanquiazules’ en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura. Los locales vienen de ser eliminados de la Copa Libertadores, sin embargo, la visita clasificó a los cuartos de final de la Sudamericana.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles de uno de los partidos más importantes e interesantes del año. Además, revisa el horario del partido que tendrá la presencia de más de 50 mil hinchas ‘cremas’ en el coloso de Ate.

¿A QUÉ HORA ES EL CLÁSICO ENTRE UNIVERSITARIO Y ALIANZA?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se juega este domingo 24 de agosto a las 5:30 de la tarde en el estadio Monumental. Luego de este encuentro, la Liga 1 entra en una pausa por la fecha FIFA, pues la selección peruana disputará sus últimos encuentros de las Eliminatorias 2026.

