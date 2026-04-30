Auto Show de China 2026: Jetour y Soueast presentan nuevos modelos híbridos y avances tecnológicos

En el Auto Show de China 2026, las marcas Jetour y Soueast presentaron sus más recientes modelos y desarrollos tecnológicos, enfocados en responder a las nuevas tendencias de la industria automotriz.

Jetour dio a conocer los modelos T2 4×4 híbrida, G700 y la pick-up F700, que incorporan mejoras en desempeño, seguridad y conectividad. Estas propuestas incluyen sistemas de asistencia a la conducción y soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la experiencia del usuario.

Por su parte, Soueast presentó el modelo S08 DM, un vehículo enfocado en el confort, la eficiencia y el rendimiento, que se suma a su portafolio con una propuesta de diseño moderno y tecnología aplicada.

Durante el evento, ambas marcas destacaron avances en conectividad inteligente, experiencia de usuario y asistencia a la conducción, en línea con la evolución del sector automotor a nivel global.

“Nuestra participación en el Auto Show de China refleja el compromiso de Jetour con la innovación y la expansión global. Buscamos desarrollar productos que respondan a las necesidades del consumidor actual”, señaló Ke Chuandeng, presidente de Jetour International y vicepresidente de Jetour Auto.

La presencia de Jetour y Soueast en esta vitrina internacional forma parte de su estrategia para fortalecer su posicionamiento en mercados clave como Latinoamérica, donde ambas compañías continúan ampliando su oferta.

Con estas presentaciones, las marcas refuerzan su apuesta por el desarrollo de soluciones de movilidad alineadas con las nuevas demandas del mercado.