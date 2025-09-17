¿A qué hora juega Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

Alianza Lima afrontará un nuevo partido de Copa Sudamericana, pues este jueves 18 de septiembre recibe a la Universidad de Chile en Matute por los cuartos de final (ida) del torneo internacional. En un estadio lleno, los ‘blanquiazules’ reviven lo que ocurrió en la Libertadores 2010 con el equipo chileno en Santiago.

La U de Chile clasificó a cuartos de final luego de que Independiente sea eliminado por Conmebol por los actos vandálicos que se originaron en Argentina durante el partido de octavos de final. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido entre ‘grones’ y chilenos.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS U DE CHILE?

Alianza Lima recibe a la U de Chile este jueves 18 de agosto a las 7:30 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva – Matute. Los ‘íntimos’ llenarán completamente el estadio de La Victoria ya que los hinchas visitantes no pueden ingresar al estadio por la sanción interpuesta.

Y es que el castigo de Conmebol indica que la U de Chile no podrá contar con público en sus siguientes 7 partidos internacional, asimismo, no podrá ir como visitante a donde le toque jugar. La seguridad en Matute será mayor para evitar inconvenientes.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7