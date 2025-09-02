¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?
La selección peruana afrontará un nuevo partido por las Eliminatorias 2026, esta vez, el cuadro dirigido por Óscar Ibáñez se enfrentará a Uruguay en Montevideo con el objetivo de ganar y tratar de acercase a la zona de repechaje.
Perú viene de empatar 0-0 con Ecuador en Lima, mientras que Uruguay venció de local 2-0 a Venezuela. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa quiere sellar su clasificación a la próxima copa del mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido entre Perú y Uruguay a desarrollarse en el Estadio Centenario, en Montevideo.
¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS. URUGUAY?
El partido entre Perú y Uruguay está programado para este jueves 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde (horario peruano). Dicho juego se dará en el Estadio Centenario, en Montevideo.
HORARIOS DEL PERÚ VS. URUGUAY EN EL MUNDO
Para ver y seguir el partido entre Perú y Uruguay, aquí te dejamos un listado con los horarios en diversos países de América Latina y el mundo.
- Perú: 6:30 p.m.
- Colombia: 6:30 p.m.
- Paraguay: 8:30 p.m.
- Argentina: 8:30 p.m.
- España: 3:30 a.m.
- Francia: 3:30 a.m.
- Estados Unidos: 7:30 p.m.
- México: 5:30 p.m.