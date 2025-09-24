¿A qué hora juega y dónde Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

Alianza Lima se juega su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, pues este jueves se enfrenta a la U de Chile en Coquimbo en donde la llave está 0-0 y cualquiera de los dos equipos puede clasificar a la siguiente fase. El encuentro se jugará sin público debido a la sanción que arrastra el equipo chileno.

Los grones vienen de golear 4-0 a Comerciantes Unidos en Matute, mientras que la U de Chile tuvo su último encuentro local en la Supercopa de Chile donde goleó 3-0 a Colo Colo. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido de Copa Sudamericana.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS U DE CHILE?

El partido entre Alianza Lima y la U de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre a las 7:30 pm (horario peruano). Como indicó Conmebol, ningún hincha podrá ingresar al estadio ya que el conjunto chileno mantiene una sanción luego de los incidentes ocurridos en Argentina frente a Independiente de Avellaneda.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS U DE CHILE?

Para ver el encuentro entre Alianza Lima y la U de Chile deberás sintonizar la señal de DirecTV Sports y DGo, pues es la única señal que transmitirá el encuentro para todo el continente. Cabe mencionar que puedes seguir todas las incidencias del partido en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

