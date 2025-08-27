Alex Valera: su partida a un grande de Brasil quedó descartada

El nombre de Alex Valera volvió a ser tendencia tras el clásico ante Alianza Lima, pero esta vez no por su cruce con Hernán Barcos, sino por versiones que lo vinculaban al Santos de Brasil, equipo donde brilló Neymar.

Fuentes confirmaron a Perú21 que Santos nunca solicitó al delantero de Universitario de Deportes. En realidad, un agente cercano al jugador fue quien lo ofreció a la directiva del peixe. Sin embargo, el club brasileño descartó el fichaje porque busca un atacante de mayor renombre en el mercado de pases.

REFUERZOS CONFIRMADOS Y EN NEGOCIACIÓN

El cuadro alvinegro ya cerró acuerdo con el defensa argentino Tomás Palacios, cuyo préstamo por un año será anunciado en breve. Además, negocia con los Tigres de México la llegada del volante Rômulo. A estos nombres se sumará un centrodelantero de jerarquía que calme la presión de los hinchas.

El técnico Juan Pablo Vojvoda, recién llegado al banquillo, no consideró el currículum de Alex Valera en su lista de refuerzos. Su prioridad es reforzar al equipo para sacarlo de los últimos puestos del Brasileirao.

Cabe apuntar que el club paulista atraviesa un mal momento en el Brasileirão: marcha en el puesto 15, apenas a dos puntos de la zona de descenso.

