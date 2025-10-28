Alianza Lima buscaría fichar a futbolista de Universitario que salió tricampeón

Universitario se coronó campeón de la Liga 1 este fin de semana en Tarma, pues el último triunfo ante ADT hizo que los ‘cremas’ consigan el Torneo Clausura y por ende, alcanzar su estrella número 29 en toda su historia. Tras un papel importante en cada uno de sus jugadores, ahora Alianza Lima iría por uno de ellos.

Se trata de Paolo Reyna, pues el lateral estaría en los planes de Alianza Lima para la temporada 2026 y pelearía el puesto con Miguel Trauco, así lo informó el periodista Mauricio Loret de Mola. Cabe mencionar que los ‘grones’ clasificaron a la Copa Libertadores y buscarán competir una vez más a nivel internacional.

“En Alianza Lima están buscando una alternativa para Trauco y al entorno de Paolo Reyna le han hecho saber que están interesados en él. Es algo muy difícil porque tiene dos años más de contrato con la ‘U’, y veo complicado que quieran reforzar a su clásico rival”, indicó Loret de Mola.

Como se sabe, Reyna salió tricampeón con Universitario y aún tiene contrato vigente para las próximas temporadas. Desde la directiva de Universitario, se mantendrán con la mayoría de jugadores que fueron protagonistas en el campeonato del 2025 y seguir con el proyecto deportivo.

