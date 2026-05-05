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Recaudación tributaria en Perú crece 13,9% en abril y suma 23 meses consecutivos al alza

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Recaudación tributaria en Perú crece 13,9% en abril y suma 23 meses consecutivos al alza
ybances@latina.pe
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Los ingresos tributarios en el Perú continúan en ascenso. La SUNAT informó que en abril la recaudación del Gobierno Central alcanzó los S/ 24 962 millones, lo que representa un crecimiento de 13,9% respecto al mismo mes del año anterior y acumula 23 meses consecutivos de expansión.

Este resultado se explica por el buen desempeño de la actividad económica en marzo —con un crecimiento estimado del PBI de 1,5% y de la demanda interna de 7%—, así como por los resultados de la campaña de regularización del Impuesto a la Renta 2025.

También influyeron factores como el aumento de las importaciones, los altos precios del cobre y el oro, y una mayor recaudación del IGV impulsada por el dinamismo de sectores como minería, comercio e industria.

En detalle, el Impuesto a la Renta recaudó S/ 14 781 millones, con un crecimiento moderado de 2%, mientras que el IGV alcanzó S/ 9 094 millones, registrando un fuerte avance de 19,2%.

Sin embargo, no todo fue positivo: la caída del tipo de cambio en 7% afectó parcialmente los ingresos vinculados a importaciones y exportaciones. Aun así, la SUNAT destacó que las acciones de fiscalización y control permitieron mejorar el cumplimiento tributario, consolidando una tendencia positiva en la recaudación nacional.

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