¡Atención, Alianza Lima! Conmebol anunció cambios en el VAR para la Copa Sudamericana

La Conmebol hará algunos cambios en la Copa Sudamericana a partir de los cuartos de final, pues así lo anunció el mismo ente del fútbol internacional en un comunicado donde indica que estos cambios se darán exactamente el VAR y a partir de los cuartos de final del torneo sudamericano.

Con el fin de demostrar transparencia y desarrollo en el arbitraje sudamericano, la Conmebol ha anunciado que a partir de los cuartos de final, las decisiones y comunicaciones que se tomen en el VAR serán anunciadas en los parlantes del estadio.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS CAMBIOS?

Según lo que explicó la Conmebol, se permitirá que el árbitro del partido comunique con micrófono abierto las razones de la decisión que tome tras revisar en el VAR. Cabe mencionar que esta acción se realizó durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Esta decisión afectará a Alianza Lima ya que es el único equipo peruano que ha logrado clasificar hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Asimismo, el estadio de Matute deberá implementar las herramientas tecnológicas para poder aplicar los cambios de la Conmebol.

Alianza Lima aún espera a su rival para los cuartos de final de la Copa, pues Independiente de Avellaneda y U de Chile están presentando sus descargos a la Conmebol para ver como se resuleve la suspensión del partido tras los incidentes violentos que se registraron en Argentina.

