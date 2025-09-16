Alianza Lima es el club peruano mejor ubicado en el nuevo Ránking de la IFFHS

Buena. Alianza Lima pasa por un buen momento futbolístico a nivel internacional, pues el cuadro ‘blanquiazul’ disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de su gran campaña en el torneo. Ahora, los victorianos han recibido una nueva y buena noticia que los motiva previo a su duelo con la U de Chile.

Y es que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ha posicionado a Alianza Lima como el mejor equipo peruano en la actualización de su nuevo ránking, pues en la ubicación 102, los ‘blanquiazules’ son el mejor equipo peruano en este 2025.

Según el ránking de la IFFHS (International Federation of Football History and Statistics en inglés), Alianza Lima tiene 149.75 de puntaje lo cual lo deja como mejor equipo peruano. La fecha a contabilizar va desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025, es decir, la campaña ‘grone’ a inicio de 2025 ha sido clave para esta posición.

UNIVERSITARIO ES EL SEGUNDO EQUIPO PERUANO EN EL RÁNKING

Así como Alianza Lima es el mejor equipo peruano ubicado en el ránking, su ‘compadre, Universitario de Deportes, es el segundo mejor equipo peruano, sin embargo, suma 110.25 puntos.

Cabe mencionar que los dirigidos de Jorge Fossati son los actuales bicampeones del torneo peruano y disputaron la Copa Libertadores desde la fase de grupos, sin embargo, solo llegaron a los octavos de final tras perder ante Palmeiras de Brasil.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7