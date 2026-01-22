Alianza Lima: Franco Navarro confirma indisciplina y separación de jugadores denunciados

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, rompió su silencio tras la grave denuncia de abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El directivo anunció la separación indefinida de los tres futbolistas del plantel principal tras confirmarse que rompieron los protocolos internos durante la pretemporada en Uruguay.

Como se sabe, la crisis estalló tras la denuncia de una ciudadana argentina de 22 años contra los jugadores por hechos presuntamente ocurridos en el hotel de concentración durante la Serie Río de La Plata.

Mediante entrevista en RPP, Franco Navarro señaló que la noticia sorprendió a la directiva este jueves, transformando un clima de optimismo deportivo en una situación “difícil de explicar”.

Pese a que las investigaciones por violencia sexual continúan su curso legal en Argentina, la institución íntima basó su drástica sanción en el incumplimiento de las normas de conducta. Navarro detalló los puntos clave de la decisión:

Ingreso de personas no autorizadas: Se comprobó que los futbolistas permitieron el acceso de dos mujeres a la zona de concentración.

Decisión conjunta: La medida fue consensuada entre el área deportiva, el departamento legal y el técnico Pablo Guede .

Tolerancia cero: El club reafirmó su postura de no permitir actos de indisciplina durante la presente temporada.

El director deportivo evitó profundizar en las pruebas obtenidas, limitándose a señalar que el ingreso de personas externas está plenamente acreditado. “La indisciplina es hacer ingresar mujeres al hotel, un lugar que es sagrado para la concentración, un lugar en el que jamás tendrían que ocurrir este tipo de situaciones y que lamentamos”, remarcó.

