Obras por Impuestos: Impacto Positivo ayuda a empresas a transformar tributos en desarrollo social

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se consolida en el Perú como una herramienta estratégica para el cierre de brechas de infraestructura y servicios. Wendy Rojas, directora de Impacto Positivo, explica cómo esta modalidad permite a las empresas liderar la ejecución de proyectos públicos, garantizando eficiencia y transparencia.

¿Qué es el mecanismo de Obras por Impuestos?

El OxI permite que las empresas privadas adelanten el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión pública. “El contribuyente no entrega el dinero al fisco, sino que lo materializa en obras, liderando la ejecución y descargando de esta tarea al Estado”, señala Wendy Rojas.

Desde su implementación en el 2009, el mecanismo ha mostrado una evolución constante en el Perú:

Proyectos ejecutados: Más de 1,300.

Empresas participantes: Más de 450.

Inversión total: Superior a los S/ 19,000 millones.

Beneficios para la empresa y la sociedad

Para Impacto Positivo, consultora especializada en asesoría integral en OxI, el valor del mecanismo reside en su capacidad de articulación tripartita entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil.

1. Gestión de impacto social

Más allá de la construcción física (“fierro y cemento”), las empresas pueden intervenir en sectores críticos como salud y educación. Wendy Rojas destaca que las oportunidades son infinitas: desde el combate contra la anemia y la desnutrición hasta el fortalecimiento de capacidades técnicas en las comunidades.

2. Reputación y legitimidad

Ejecutar una obra por impuestos ayuda a las organizaciones a fortalecer su reputación y generar confianza en sus zonas de influencia, afianzando relaciones con la población local a través de una gestión transparente.

3. Agilidad y control

A diferencia de la obra pública tradicional, en el OxI el empresariado administra la inversión en su totalidad. No ingresa efectivo a las arcas estatales, lo que garantiza una gestión gerencial eficiente, siempre bajo el control previo de la Contraloría General de la República.

Casos de éxito: De infraestructura a tecnología

Wendy Rojas menciona proyectos emblemáticos y recientes que demuestran la versatilidad del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI):

Tayacaja (Huancavelica): Ejecución de una obra de S/ 9 millones con Kallpa Generación , enfocada en maquinaria pesada para caminos vecinales y talleres de maestranza.

Talara (Piura): Proyectos con Gasnorp para la adquisición de cisternas de agua y residuos sólidos, mejorando los servicios básicos de la zona.

Áncash y Arequipa: Casos de megaproyectos como el Hospital de Huarmey en Áncash ( a cargo de Antamina), con una inversión de S/ 1,000 millones, y el Puente Chilina en Arequipa.

Ahora, el nuevo reglamento ha transformado el mecanismo en una plataforma más versátil al incluir la prestación de servicios. De esta forma, los desafíos actuales a los que puede apuntar el sector privado incluyen la innovación tecnológica, incorporando la digitalización en los proyectos, así como la mitigación climática, diseñando obras con indicadores de impacto ambiental.

Cabe destacar que Impacto Positivo es una consultora acompaña a las empresas en todas las fases del proceso: desde la identificación de proyectos alineados al negocio y el cierre de brechas, hasta el acompañamiento legal y la gestión de alertas sociales.

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